Российские пограничники зашли на эстонскую территорию

В среду, 17 декабря, вблизи Васкнарва произошел инцидент на эстонско-российской границе, ставший основанием для усиления охраны границы со стороны Эстонии и запуска дипломатических процедур в отношении России. Речь идет о действиях российских пограничников, которые, по оценке эстонской стороны, вышли за пределы согласованного режима пограничного контроля.

По данным Восточной префектуры полиции и пограничной охраны, инцидент был зафиксирован техническими средствами наблюдения утром среды. Камеры зафиксировали, как судно на воздушной подушке, на борту которого находились сотрудники пограничной службы РФ, подошло к пирсу Васкнарва. После швартовки трое мужчин в форме покинули судно и некоторое время находились на причале.

Эстонские пограничники утверждают, что в ходе этих действий был зафиксирован случай пересечения линии контроля, и российские служащие оказались на территории, которая принадлежит Эстонии.

После непродолжительного пребывания они вернулись на судно и быстро покинули район, направившись обратно в сторону России. Из-за этого эстонские службы не имели возможности осуществить их задержание или провести допрос.

После поступления сигнала об инциденте в район Васкнарва направили дополнительные патрули пограничной охраны. Руководитель Бюро пограничной охраны Восточной префектуры Эрик Пургель сообщил, что факт нарушения линии контроля был зафиксирован и задокументирован. На месте провели первичные меры реагирования, а также установили связь с российской пограничной стороной с целью получения официальных объяснений. Параллельно также приняли решение усилить патрулирование этого участка границы.

Министр внутренних дел Эстонии, выступая в эфире программы "Aktuaalne kaamera", заявил, что мотивы действий российских пограничников пока остаются невыясненными. По его словам, непосредственной угрозы безопасности государства зафиксировано не было, однако инцидент расценивается как достаточный повод для увеличения присутствия полиции и пограничной охраны в пограничной зоне.

Глава МВД также обратил внимание на то, что пирс Васкнарва частично расположен на территории Эстонии, что и стало ключевым фактором для юридической оценки события как нарушения линии контроля. Власти отдельно отметили, что отсутствие задержания объясняется не задержкой реагирования, а тем, что российские пограничники оперативно покинули территорию Эстонии.

На фоне событий Министерство иностранных дел Эстонии объявило о намерении вызвать поверенного в делах посольства России для получения официальных разъяснений относительно инцидента.

Васкнарва считается одной из самых чувствительных точек эстонско-российской границы. Суда, следующие из реки Нарва в Чудское озеро, проходят через акваторию, которая находится под контролем Эстонии. Для таких переходов действует согласованный между сторонами механизм информирования и взаимодействия. По утверждению эстонской стороны, на этот раз установленный порядок соблюден не был.

Напомним, в ноябре россияне устраивали провокации возле Эстонии, запустив по воде катер охраны с флагами ЧВК "Вагнер".

Также осенью на фоне инцидента с российскими дронами в Эстонии приняли историческое решение о сбивании беспилотников.