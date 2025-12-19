Російські прикордонники зайшли на естонську територію

Російські прикордонники. Фото: кадр з відео

У середу, 17 грудня, поблизу Васкнарва стався інцидент на естонсько-російському кордоні, що став підставою для посилення охорони кордону з боку Естонії та запуску дипломатичних процедур щодо Росії. Йдеться про дії російських прикордонників, які, за оцінкою естонської сторони, вийшли за межі погодженого режиму прикордонного контролю.

Російські прикордонники порушили кордон Естонії

За даними Східної префектури поліції та прикордонної охорони, інцидент був зафіксований технічними засобами спостереження вранці середи. Камери зафіксували, як судно на повітряній подушці, на борту якого перебували співробітники прикордонної служби РФ, підійшло до пірса Васкнарва. Після швартування троє чоловіків у формі залишили судно та деякий час перебували на причалі.

Естонські прикордонники стверджують, що в ході цих дій було зафіксовано випадок перетину лінії контролю, і російські службовці опинилися на території, яка належить Естонії.

Після нетривалого перебування вони повернулися на судно та швидко залишили район, попрямувавши назад у бік Росії. Через це естонські служби не мали можливості здійснити їхнє затримання або провести допит.

Після надходження сигналу про інцидент у район Васкнарва направили додаткові патрулі прикордонної охорони. Керівник Бюро прикордонної охорони Східної префектури Еерік Пургель повідомив, що факт порушення лінії контролю було зафіксовано та задокументовано. На місці провели первинні заходи реагування, а також встановили зв’язок із російською прикордонною стороною з метою отримання офіційних пояснень. Паралельно також ухвалили рішення посилити патрулювання цієї ділянки кордону.

Міністр внутрішніх справ Естонії, виступаючи в ефірі програми "Aktuaalne kaamera", заявив, що мотиви дій російських прикордонників наразі залишаються нез'ясованими. За його словами, безпосередньої загрози безпеці держави зафіксовано не було, однак інцидент розцінюється як достатній привід для збільшення присутності поліції та прикордонної охорони в прикордонній зоні.

Очільник МВС також звернув увагу на те, що пірс Васкнарва частково розташований на території Естонії, що й стало ключовим фактором для юридичної оцінки події як порушення лінії контролю. Влада окремо наголосила, що відсутність затримання пояснюється не затримкою реагування, а тим, що російські прикордонники оперативно залишили територію Естонії.

На тлі подій Міністерство закордонних справ Естонії оголосило про намір викликати повіреного у справах посольства Росії для отримання офіційних роз’яснень щодо інциденту.

Васкнарва вважається однією з найбільш чутливих точок естонсько-російського кордону. Судна, що прямують із річки Нарва до Чудського озера, проходять через акваторію, яка перебуває під контролем Естонії. Для таких переходів діє погоджений між сторонами механізм інформування та взаємодії. За твердженням естонської сторони, цього разу встановлений порядок дотриманий не був.

Нагадаємо, у листопаді росіяни влаштовували провокації біля Естонії, запустивши по воді катер охорони із прапорами ПВК "Вагнер".

Також восени на тлі інциденту з російськими дронами в Естонії прийняли історичне рішення щодо збиття безпліотників.