Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эстония выслала российского дипломата — что стало причиной

Эстония выслала российского дипломата — что стало причиной

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 14:48
Эстония выслала российского дипломата Дмитрия Прилепина
Министерство иностранных дел Эстонии. Фото: www.vm.ee

В среду, 13 августа, Министерство иностранных дел Эстонии объявило первого секретаря посольства РФ в Таллинне Дмитрия Прилепина персоной нон грата. Российского дипломата высылают из страны.

Об этом информирует пресс-служба МИД Эстонии и издание ERR.

Реклама
Читайте также:

Эстония объявила российского дипломата персоной нон грата

Сегодня, 13 августа, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало поверенного в делах посольства России и вручило ему дипломатическую ноту. В этой ноте отмечается, что первый секретарь посольства России объявлен персоной нон грата, и дипломат должен покинуть Эстонию.

Дипломатическое ведомство объяснило представителю России, что Эстония не намерена терпеть действия РФ против их конституционного строя и внутренней стабильности. Эстония также планирует сообщить партнерам и союзникам об инциденте.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкни прокомментировал высылку российского дипломата.

"Упомянутый дипломат непосредственно и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также расколом эстонского общества, способствуя совершению преступлений против государства, включая несколько нарушений санкций", — заявил глава МИД.

В то же время он добавил, что по состоянию на сейчас один гражданин Эстонской Республики даже осужден за совершение этих преступлений.

"Постоянное вмешательство российского посольства во внутренние дела Эстонской Республики должно прекратиться, а высылка дипломата является сигналом того, что Эстония не допускает на своей территории деятельности, координируемой и организованной иностранным государством", — подчеркнул министр.

В ведомстве отметили, что действия правительства Эстонии соответствуют статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой государство пребывания может в любое время, не объясняя причин своего решения, сообщить государству, которое аккредитует, о том, что сотрудник дипломатического персонала представительства является персоной нон грата.

Недавно мы сообщали, что Эстония начала строительство нового заграждения на границе с Россией.

Напомним, что в мае этого года Россия нарушила воздушное пространство Эстонии.

Эстония МИД россияне Россия дипломатия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации