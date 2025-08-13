Эстония выслала российского дипломата Дмитрия Прилепина

Министерство иностранных дел Эстонии. Фото: www.vm.ee

В среду, 13 августа, Министерство иностранных дел Эстонии объявило первого секретаря посольства РФ в Таллинне Дмитрия Прилепина персоной нон грата. Российского дипломата высылают из страны.

Об этом информирует пресс-служба МИД Эстонии и издание ERR.

Сегодня, 13 августа, Министерство иностранных дел Эстонии вызвало поверенного в делах посольства России и вручило ему дипломатическую ноту. В этой ноте отмечается, что первый секретарь посольства России объявлен персоной нон грата, и дипломат должен покинуть Эстонию.

Дипломатическое ведомство объяснило представителю России, что Эстония не намерена терпеть действия РФ против их конституционного строя и внутренней стабильности. Эстония также планирует сообщить партнерам и союзникам об инциденте.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкни прокомментировал высылку российского дипломата.

"Упомянутый дипломат непосредственно и активно занимался подрывом конституционного строя и правовой системы Эстонии, а также расколом эстонского общества, способствуя совершению преступлений против государства, включая несколько нарушений санкций", — заявил глава МИД.

В то же время он добавил, что по состоянию на сейчас один гражданин Эстонской Республики даже осужден за совершение этих преступлений.

"Постоянное вмешательство российского посольства во внутренние дела Эстонской Республики должно прекратиться, а высылка дипломата является сигналом того, что Эстония не допускает на своей территории деятельности, координируемой и организованной иностранным государством", — подчеркнул министр.

В ведомстве отметили, что действия правительства Эстонии соответствуют статье 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой государство пребывания может в любое время, не объясняя причин своего решения, сообщить государству, которое аккредитует, о том, что сотрудник дипломатического персонала представительства является персоной нон грата.

