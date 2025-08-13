Естонія вислала російського дипломата Дмитра Прилєпіна

Міністерство закордонних справ Естонії. Фото: www.vm.ee

У середу, 13 серпня, Міністерство закордонних справ Естонії оголосило першого секретаря посольства РФ у Таллінні Дмитра Прилєпіна персоною нон ґрата. Російського дипломата висилають з країни.

Про це інформує пресслужба МЗС Естонії та видання ERR.

Естонія оголосила російського дипломата персоною нон ґрата

Сьогодні, 13 серпня, Міністерство закордонних справ Естонії викликало повіреного у справах посольства Росії та вручило йому дипломатичну ноту. В цій ноті зазначається, що першого секретаря посольства Росії оголошено персоною нон ґрата і дипломат повинен залишити Естонію.

Дипломатичне відомство пояснило представнику Росії, що Естонія не має наміру терпіти дії РФ проти їх конституційного ладу та внутрішньої стабільності. Естонія також планує повідомити партнерів та союзників про інцидент.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкни прокоментував висилку російського дипломата.

"Згаданий дипломат безпосередньо та активно займався підривом конституційного ладу та правової системи Естонії, а також розколом естонського суспільства, сприяючи скоєнню злочинів проти держави, включаючи кілька порушень санкцій", — заявив глава МЗС.

Водночас він додав, що станом на зараз одного громадянина Естонської Республіки навіть засуджено за скоєння цих злочинів.

"Постійне втручання російського посольства у внутрішні справи Естонської Республіки має припинитися, а висилка дипломата є сигналом того, що Естонія не допускає на своїй території діяльності, координованої та організованої іноземною державою", — наголосив міністр.

У відомстві зазначили, що дії уряду Естонії відповідають статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згідно з якою держава перебування може будь-коли, не пояснюючи причин свого рішення, повідомити державу, що акредитує, про те, що співробітник дипломатичного персоналу представництва є персоною нон ґрата.

