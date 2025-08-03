Естонія укріплює кордон з Росією — який вигляд має пункт пропуску у Нарві

Кордон між Україною та Естонією. Фото: ERR

Естонія почала будувати нові загородження на кордоні із Росією. У Нарві на мосту Дружби, який сполучає країну з російським містом Івангород, вже з'явилися металеві конструкції.

Про це повідомляє місцева телерадіокомпанія ERR.

Реклама

Читайте також:

Естонія укріплює кордон з Росією

На мосту Дружби естонська сторона вже побудувала масивну металеву браму, яка має стати новим елементом системи безпеки.

Невдовзі на пішохідній частині також з'являться висувні металеві бар'єри, які зможуть за потреби блокувати проїзд автотранспорту не лише на в'їзд, а й на виїзд із пункту пропуску.

Кордон між Естонією та РФ. Фото: ERR

Нові конструкції мають запобігти несанкціонованому в'їзду та забезпечити ефективніший контроль, зокрема у разі міграційної кризи.

"На всіх в’їздах до прикордонного пункту, де пересувається транспорт з боку площі Пеетрі, з боку вулиці Тулевика та з боку Російської Федерації, встановлюються бар'єри, що обмежують проїзд транспортних засобів", — сказав керівник Нарвського прикордонного пункту Антті Еенсалу.

Огорожа на кордоні Естонії з РФ. Фото: ERR

Окрім цього, Естонія планує з осені 2025 року розпочати будівництво оборонної лінії вздовж усього кордону з Росією. Представник інженерних військ Ейнар Афанасьєв заявив, що проєкт враховує досвід сучасних збройних конфліктів. У разі загрози планується використання мінних полів, а також підрив мостів і трубопроводів у прикордонній зоні.

На російському боці мосту також тривають будівельні роботи — там облаштовують новий транспортний пункт пропуску.

А також естонська співачка Алоіка висловилася про будівництво військового містечка на кордоні з РФ.

Нагадаємо, раніше українців попередили, з яким паспортом не вдасться перетнути кордон.