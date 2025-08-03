Эстония укрепляет границу с Россией — как выглядит пункт пропуска в Нарве

Граница между Украиной и Эстонией. Фото: ERR

Эстония начала строить новые заграждения на границе с Россией. В Нарве на мосту Дружбы, который соединяет страну с российским городом Ивангород, уже появились металлические конструкции.

Об этом сообщает местная телерадиокомпания ERR.

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На мосту Дружбы эстонская сторона уже построила массивные металлические ворота, которые должны стать новым элементом системы безопасности.

Вскоре на пешеходной части также появятся выдвижные металлические барьеры, которые смогут при необходимости блокировать проезд автотранспорта не только на въезд, но и на выезд из пункта пропуска.

Граница между Эстонией и РФ. Фото: ERR

Новые конструкции должны предотвратить несанкционированный въезд и обеспечить более эффективный контроль, в частности в случае миграционного кризиса.

"На всех въездах в пограничный пункт, где передвигается транспорт со стороны площади Пеэтри, со стороны улицы Тулевика и со стороны Российской Федерации, устанавливаются барьеры, ограничивающие проезд транспортных средств", — сказал руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Эенсалу.

Ограждение на границе Эстонии с РФ. Фото: ERR

Кроме этого, Эстония планирует с осени 2025 года начать строительство оборонительной линии вдоль всей границы с Россией. Представитель инженерных войск Эйнар Афанасьев заявил, что проект учитывает опыт современных вооруженных конфликтов. В случае угрозы планируется использование минных полей, а также подрыв мостов и трубопроводов в приграничной зоне.

На российской стороне моста также продолжаются строительные работы — там обустраивают новый транспортный пункт пропуска.

А также эстонская певица Алоика высказалась о строительстве военного городка на границе с РФ.

Напомним, ранее украинцев предупредили, с каким паспортом не удастся пересечь границу.