Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эстония выделит Украине 100 млн евро — на что пойдут средства

Эстония выделит Украине 100 млн евро — на что пойдут средства

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 15:15
Эстония готовит помощь Украине
Ханно Певкур. Фото: Delfi meedia

Эстония продолжит оказывать военную поддержку Украине. Она будет составлять не менее 0,25% валового внутреннего продукта страны, или более 100 миллионов евро, большинство из которых будет направлено на поддержку Украины продукцией эстонских компаний.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Минобороны страны.

Реклама
Читайте также:

Заявление министра обороны Эстонии

"Эстония будет продолжать решительно поддерживать Украину в агрессивной войне России. Мы исходим из военных потребностей Украины, и в следующем году ключевую роль будут играть также эстонские предприятия оборонной промышленности. Кроме того, мы продолжим обучать украинцев и поддерживать ИТ-решения в украинском оборонном секторе", — сказал Певкур.

Министр обороны также встретился с солдатами, воевавшими на украинском фронте, которые поделились своим непосредственным опытом с поля боя и отметили важность помощи западных партнеров.

Напомним, недавно Эстония заявила о готовности отправить миротворцев в Украину.

Также мы писали, что Эстония строит новые заграждения на границе с Россией.

Эстония финансовая помощь война в Украине Россия министр
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации