Эстония готовит помощь Украине

Ханно Певкур. Фото: Delfi meedia

Эстония продолжит оказывать военную поддержку Украине. Она будет составлять не менее 0,25% валового внутреннего продукта страны, или более 100 миллионов евро, большинство из которых будет направлено на поддержку Украины продукцией эстонских компаний.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Минобороны страны.

Заявление министра обороны Эстонии

"Эстония будет продолжать решительно поддерживать Украину в агрессивной войне России. Мы исходим из военных потребностей Украины, и в следующем году ключевую роль будут играть также эстонские предприятия оборонной промышленности. Кроме того, мы продолжим обучать украинцев и поддерживать ИТ-решения в украинском оборонном секторе", — сказал Певкур.

Министр обороны также встретился с солдатами, воевавшими на украинском фронте, которые поделились своим непосредственным опытом с поля боя и отметили важность помощи западных партнеров.

Напомним, недавно Эстония заявила о готовности отправить миротворцев в Украину.

Также мы писали, что Эстония строит новые заграждения на границе с Россией.