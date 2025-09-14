Відео
Естонія виділить Україні 100 млн євро — на що підуть кошти

Естонія виділить Україні 100 млн євро — на що підуть кошти

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 15:15
Естонія готує допомогу Україні
Ханно Певкур. Фото: Delfi meedia

Естонія продовжить надавати військову підтримку Україні. Вона складатиме щонайменше 0,25% валового внутрішнього продукту країни, або понад 100 мільйонів євро, більшість з яких буде спрямовано на підтримку України продукцією естонських компаній.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає Міноборони країни.

Читайте також:

Заява міністра оборони Естонії

"Естонія продовжуватиме рішуче підтримувати Україну в агресивній війні Росії. Ми виходимо з військових потреб України, і наступного року ключову роль відіграватимуть також естонські підприємства оборонної промисловості. Крім того, ми продовжимо навчати українців та підтримувати ІТ-рішення в українському оборонному секторі", — сказав Певкур.

Міністр оборони також зустрівся із солдатами, які воювали на українському фронті, які поділилися своїм безпосереднім досвідом з поля бою та наголосили на важливості допомоги західних партнерів.

Нагадаємо, нещодавно Естонія заявила про готовність відправити миротворців в Україну.

Також ми писали, що Естонія будує нові загородження на кордоні з Росією.

Естонія фінансова допомога війна в Україні Росія міністр
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
