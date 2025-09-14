Естонія готує допомогу Україні

Ханно Певкур. Фото: Delfi meedia

Естонія продовжить надавати військову підтримку Україні. Вона складатиме щонайменше 0,25% валового внутрішнього продукту країни, або понад 100 мільйонів євро, більшість з яких буде спрямовано на підтримку України продукцією естонських компаній.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає Міноборони країни.

Заява міністра оборони Естонії

"Естонія продовжуватиме рішуче підтримувати Україну в агресивній війні Росії. Ми виходимо з військових потреб України, і наступного року ключову роль відіграватимуть також естонські підприємства оборонної промисловості. Крім того, ми продовжимо навчати українців та підтримувати ІТ-рішення в українському оборонному секторі", — сказав Певкур.

Міністр оборони також зустрівся із солдатами, які воювали на українському фронті, які поділилися своїм безпосереднім досвідом з поля бою та наголосили на важливості допомоги західних партнерів.

