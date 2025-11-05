Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эстония выделит 3 млн евро на закупку Starlink для Украины

Эстония выделит 3 млн евро на закупку Starlink для Украины

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 15:01
обновлено: 15:08
Эстония выделит 3 млн евро на Starlink для Украины
Starlink. Фото: thedigital.gov.ua

Украина и Эстония углубляют оборонное сотрудничество. Таллинн объявил о выделении трех миллионов евро на закупку и поддержку систем спутниковой связи Starlink для ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в X после встречи со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.

Реклама
Читайте также:

Шмыгаль провел встречу с министром обороны Эстонии

Во время встречи стороны обсудили ключевые направления оборонного взаимодействия. В частности, поддержка Эстонии будет предусматривать финансирование в размере три миллиона евро для обеспечения и обслуживания систем Starlink, которые играют критически важную роль в коммуникациях украинских военных.

Также Шмыгаль и Певкур уделили внимание усилению противовоздушной обороны Украины, развитию производства беспилотников и возможностям создания совместных оборонных предприятий.

Отдельно министр обороны Украины подчеркнул значение участия Эстонии в PURL и подтвердил готовность Киева участвовать в реализации проектов в рамках инициативы SAFE, что будет способствовать взаимному укреплению оборонно-промышленных комплексов обеих стран. Также стороны обсудили продолжение обучения украинских военных в рамках операции Legio.

"Спасибо Эстонии за решительную поддержку украинцев в этой войне", — отметил Шмыгаль.

Эстония выделит 3 млн евро на закупку Starlink для Украины - фото 1

Напомним, мы писали о том, что Великобритания окажет помощь Украине на пути к членству в НАТО.

А также президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Японии о дальнейшем сотрудничестве между странами.

ВСУ Эстония Украина помощь война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации