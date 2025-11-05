Эстония выделит 3 млн евро на Starlink для Украины

Starlink. Фото: thedigital.gov.ua

Украина и Эстония углубляют оборонное сотрудничество. Таллинн объявил о выделении трех миллионов евро на закупку и поддержку систем спутниковой связи Starlink для ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль в X после встречи со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.

Во время встречи стороны обсудили ключевые направления оборонного взаимодействия. В частности, поддержка Эстонии будет предусматривать финансирование в размере три миллиона евро для обеспечения и обслуживания систем Starlink, которые играют критически важную роль в коммуникациях украинских военных.

Также Шмыгаль и Певкур уделили внимание усилению противовоздушной обороны Украины, развитию производства беспилотников и возможностям создания совместных оборонных предприятий.

Отдельно министр обороны Украины подчеркнул значение участия Эстонии в PURL и подтвердил готовность Киева участвовать в реализации проектов в рамках инициативы SAFE, что будет способствовать взаимному укреплению оборонно-промышленных комплексов обеих стран. Также стороны обсудили продолжение обучения украинских военных в рамках операции Legio.

"Спасибо Эстонии за решительную поддержку украинцев в этой войне", — отметил Шмыгаль.

