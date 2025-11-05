Естонія виділить 3 млн євро на Starlink для України

Естонія виділить 3 млн євро на закупівлю Starlink для України
Україна та Естонія поглиблюють оборонну співпрацю. Таллінн оголосив про виділення трьох мільйонів євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв'язку Starlink для ЗСУ.
Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль у X після зустрічі зі своїм естонським колегою Ганно Певкуром.
Шмигаль провів зустріч з міністром оборони Естонії
Під час зустрічі сторони обговорили ключові напрямки оборонної взаємодії. Зокрема, підтримка Естонії передбачатиме фінансування у розмірі три мільйони євро для забезпечення та обслуговування систем Starlink, які відіграють критично важливу роль у комунікаціях українських військових.
Також Шмигаль і Певкур приділили увагу посиленню протиповітряної оборони України, розвитку виробництва безпілотників та можливостям створення спільних оборонних підприємств.
Окремо міністр оборони України підкреслив значення участі Естонії у PURL та підтвердив готовність Києва долучатися до реалізації проєктів у межах ініціативи SAFE, що сприятиме взаємному зміцненню оборонно-промислових комплексів обох країн. Також сторони обговорили продовження навчання українських військових у межах операції Legio.
"Дякую Естонії за рішучу підтримку українців у цій війні", — зазначив Шмигаль.
