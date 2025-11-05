Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Естонія виділить 3 млн євро на закупівлю Starlink для України

Естонія виділить 3 млн євро на закупівлю Starlink для України

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 15:01
Оновлено: 15:08
Естонія виділить 3 млн євро на Starlink для України
Starlink. Фото: thedigital.gov.ua

 Україна та Естонія поглиблюють оборонну співпрацю. Таллінн оголосив про виділення трьох мільйонів євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв'язку Starlink для ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль у X після зустрічі зі своїм естонським колегою Ганно Певкуром.

Реклама
Читайте також:

Шмигаль провів зустріч з міністром оборони Естонії

Під час зустрічі сторони обговорили ключові напрямки оборонної взаємодії. Зокрема, підтримка Естонії передбачатиме фінансування у розмірі три мільйони євро для забезпечення та обслуговування систем Starlink, які відіграють критично важливу роль у комунікаціях українських військових.

Також Шмигаль і Певкур приділили увагу посиленню протиповітряної оборони України, розвитку виробництва безпілотників та можливостям створення спільних оборонних підприємств.

Окремо міністр оборони України підкреслив значення участі Естонії у PURL та підтвердив готовність Києва долучатися до реалізації проєктів у межах ініціативи SAFE, що сприятиме взаємному зміцненню оборонно-промислових комплексів обох країн. Також сторони обговорили продовження навчання українських військових у межах операції Legio.

"Дякую Естонії за рішучу підтримку українців у цій війні", — зазначив Шмигаль.

Естонія виділить 3 млн євро на закупівлю Starlink для України - фото 1

Нагадаємо, ми писали про те, що Велика Британія надасть допомогу Україні на шляху до членства в НАТО.

А також президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністеркою Японії щодо подальшої співпраці між країнами.

ЗСУ Естонія Україна допомога війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації