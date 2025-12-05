Зеленский провел важную Ставку - есть хорошие решения

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В пятницу, 5 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел очень важную Ставку. Он отметил, что есть решение для боевых бригад ВСУ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский провел Ставку — какие решения

Владимир Зеленский сообщил, что после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, есть хорошее решение для каждой боевой бригады Вооруженных сил Украины.

"Есть действительно хорошее решение для каждой боевой бригады по распределению людей — утвердили, как Генштабу реорганизовать процесс.

Главное, что каждая боевая бригада должна гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми так, чтобы понимать, как устроить обучение в бригаде, как проводить ротации и как планировать работу. На фронте бойцы об этом часто говорили, и мы это реализуем", — сообщил Зеленский.

Также он добавил, что это значительно поможет укрепить нашу защиту. Детали позже представят Генштаб и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса. Фото: Палиса/Facebook

Заместитель руководителя ОПУ Палиса о Ставке и решениях

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса также сообщил, что сегодня на Ставке Верховного Главнокомандующего было принято важное решение, которого ждали практически все боевые бригады, и которое обещал решить президент.

Он пояснил, что речь идет о новом подходе к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки. Справедливый, равномерный и предсказуемый.

"Это означает, что каждая бригада, которая выполняет боевые задачи на линии соприкосновения, ежемесячно будет получать стабильное, определенное количество мобилизованных. Ручных решений должно стать меньше, а заработать должна четкая система, которая дает командирам возможность планировать восстановление и обучение личного состава", — отметил Палиса.

Кроме того, он добавил, что подготовка новобранцев будет проходить максимально приближенно к условиям конкретной бригады.

По его данным, сегодня 37 боевых бригад имеют право самостоятельно проводить базовую военную подготовку — и эти возможности будут расширены.

"Там, где своих учебных возможностей пока нет, — подготовка будет проходить в учебных центрах и учебных батальонах армейских корпусов, но с полным сопровождением инструкторов из бригады.

Для бригад — это прогнозируемость, возможность формировать свои учебные циклы, слаживать подразделения, работать с людьми системно. Это шаг, который давно назрел, и который напрямую влияет на устойчивость линии боевого соприкосновения", — резюмировал представитель ОПУ.

Напомним, что сегодня Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Также 5 декабря глава государства обсудил с заместителем главы МИД Сергеем Кислицей результаты дипломатической работы.