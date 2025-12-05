Зеленський провів важливу Ставку — є хороші рішення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 5 грудня, президент України Володимир Зеленський провів дуже важливу Ставку. Він зазначив, що є рішення для бойових бригад ЗСУ.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський провів Ставку — які рішення

Володимир Зеленський повідомив, що після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, є хороше рішення для кожної бойової бригади Збройних сил України.

"Є справді хороше рішення для кожної бойової бригади щодо розподілу людей — затвердили, як Генштабу реорганізувати процес.

Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу. На фронті бійці про це часто говорили, і ми це реалізуємо", — поінформував Зеленський.

Також він додав, що це значно допоможе зміцнити наш захист. Деталі згодом представлять Генштаб і заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Заступник керівника ОПУ Павло Паліса. Фото: Паліса/Facebook

Заступник керівника ОПУ Паліса про Ставку та рішення

Своєю чергою, заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса також поінформував, що сьогодні на Ставці Верховного Головнокомандувача було ухвалено важливе рішення, на яке чекали практично всі бойові бригади, та яке обіцяв вирішити президент.

Він пояснив, що йдеться про новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки. Справедливий, рівномірний та передбачуваний.

"Це означає, що кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих. Ручних рішень має стати менше, а запрацювати має чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу", — зазначив Паліса.

Крім того, він додав, що підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади.

За його даними, сьогодні 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку — і ці спроможності буде розширено.

"Там, де своїх навчальних можливостей поки немає, — підготовка відбуватиметься в навчальних центрах та навчальних батальйонах армійських корпусів, але із повним супроводом інструкторів із бригади.

Для бригад — це прогнозованість, можливість формувати свої навчальні цикли, злагоджувати підрозділи, працювати з людьми системніше. Це крок, який давно назрів, і який напряму впливає на стійкість лінії бойового зіткнення", — резюмував представник ОПУ.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський заслухав доповідь очільника Служби безпеки України Василя Малюка.

Також 5 грудня глава держави обговорив із заступником глави МЗС Сергієм Кислицею результати дипломатичної роботи.