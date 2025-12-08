Видео
Україна
Видео

Если 600 тысяч, то и у Украины, и у РФ — Джемилев об арм

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 07:44
При каком условии можно сократить численность украинской армии — ответ Джемилева
Мустафа Дмемилев. Фото: CanadaNATO/X

Численность российской армии не должна превышать численность украинского войска. В противном случае угроза нападения постоянно будет сохраняться.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил первый председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Читайте также:

Какой должна быть численность армии

Глава Меджлиса отметил, что для него важна территориальная целостность Украины.

"Президент (Владимир Зеленский, — Ред.) четко заявил, что присягает защищать суверенитет и территориальную целостность Украины и не отступит от этого. Для нас (крымских татар, — Ред.) это большая моральная поддержка", — заявил Джемилев.

Также он отметил, что сокращать количество украинской армии можно только при условии, что войско РФ тоже уменьшат до аналогичной численности.

"Идея сокращения ВС поддерживается во всем мире. Но, если Украина имеет 600 тысяч, то и Россия имеет 600 тысяч. Если там у них будет 601 тысяча, мы не согласны с этим, потому что в любой момент может повториться российская агрессия", — подытожил Джемилев.

Напомним, третий президент Украины Виктор Ющенко оценил состояние современной украинской армии. По его мнению, сейчас украинские войска — наиболее боеспособные из всех армий Европы.

Ранее начальник Генштаба Андрей Гнатов сообщил о работе над обновленной системой распределения новобранцев между боевыми бригадами. Изменения нужны, чтобы обеспечить прогнозируемый набор личного состава и качественную подготовку военных в каждом подразделении.

российские войска Крым армия война в Украине Мустафа Джемилев
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
