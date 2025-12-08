Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Якщо 600 тисяч, то і в України, і у РФ — Джемілєв про армію

Якщо 600 тисяч, то і в України, і у РФ — Джемілєв про армію

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 07:44
За якої умови можна скоротити чисельність української армії — відповідь Джемілєва
Мустафа Дмемілєв. Фото: CanadaNATO/X

Чисельність російської армії не має перевищувати чисельність українського війська. В іншому разі загроза нападу постійно зберігатиметься.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив перший голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Реклама
Читайте також:

Якою має бути численність армії 

Очільник Меджлісу зазначив, що для нього важлива територіальна цілісність України.

"Президент (Володимир Зеленський, — Ред.) чітко заявив, що присягає захищати суверенітет і територіальну цілісність України й не відступить від цього. Для нас (кримських татар, — Ред.) це велика моральна підтримка", — заявив Джемілєв.

Також він наголосив, що скорочувати кількість української армії можна лише за умови, що військо РФ теж зменшать до аналогічної численності. 

"Ідея скорочення ЗС підтримується в усьому світі. Але, якщо Україна має 600 тисяч, то і Росія має 600 тисяч. Якщо там у них буде 601 тисяча, ми не згодні з цим, тому що будь-який момент може повторитися російська агресія", — підсумував Джемілєв.

Нагадаємо, третій президент України Віктор Ющенко оцінив стан сучасної української армії. На його думку, наразі українські війська — найбільш боєздатні з усіх армій Європи.

Раніше начальник Генштабу Андрій Гнатов повідомив про роботу над оновленою системою розподілу новобранців між бойовими бригадами. Зміни потрібні, щоб забезпечити прогнозований набір особового складу та якісну підготовку військових у кожному підрозділі.

російські війська Крим армія війна в Україні Мустафа Джемілєв
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації