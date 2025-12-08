За якої умови можна скоротити чисельність української армії — відповідь Джемілєва

Мустафа Дмемілєв. Фото: CanadaNATO/X

Чисельність російської армії не має перевищувати чисельність українського війська. В іншому разі загроза нападу постійно зберігатиметься.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив перший голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Якою має бути численність армії

Очільник Меджлісу зазначив, що для нього важлива територіальна цілісність України.

"Президент (Володимир Зеленський, — Ред.) чітко заявив, що присягає захищати суверенітет і територіальну цілісність України й не відступить від цього. Для нас (кримських татар, — Ред.) це велика моральна підтримка", — заявив Джемілєв.

Також він наголосив, що скорочувати кількість української армії можна лише за умови, що військо РФ теж зменшать до аналогічної численності.

"Ідея скорочення ЗС підтримується в усьому світі. Але, якщо Україна має 600 тисяч, то і Росія має 600 тисяч. Якщо там у них буде 601 тисяча, ми не згодні з цим, тому що будь-який момент може повторитися російська агресія", — підсумував Джемілєв.

