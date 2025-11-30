В ОПУ анонсували новий розподіл особового складу між бригадами

Воїни Збройних сил України. Фото: Генштаб

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса та начальник Генштабу Андрій Гнатов працюють над оновленою системою розподілу новобранців між бойовими бригадами. Мета змін — забезпечити прогнозований набір особового складу та якісну підготовку військових у кожному підрозділі.

Про це Павло Паліса повідомив у Telegram у неділю, 30 листопада.

Новий розподіл особового складу в ЗСУ — що відомо

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса поінформував, що мав хорошу розмову з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим.

Він зазначив, що наразі триває робота над новими принципами розподілу особового складу між бойовими бригадами.

"Наша спільна мета проста і зрозуміла: кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців. Боєць має приходити саме туди, де він буде служити. І з першого дня знати: це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив. Саме тут я навчаюся, злагоджуюся, і саме з цими людьми я піду на завдання", — пояснив представник ОПУ.

Водночас він додав, що сьогодні є багато бригад, які вже мають власні навчальні спроможності — інструкторів, матеріальну базу. На думку Паліси, їх потрібно буде підсилювати, щоб вони могли приймати людей вчасно та якісно готувати. А там, де таких можливостей поки що немає, — створювати.

"Це непроста робота, але, на мою думку, іншого шляху немає, якщо хочемо мати бійця, який готовий під конкретну техніку, тактику й умови своєї бригади. Але це не означає, що мають зникнути навчальні центри.



Так, буде перехідний період. Рішення назріло давно. Командири говорять про це постійно, і їх потрібно чути. За останні тижні я мав багато розмов з командирами бригад і корпусів. Вони також дають власні пропозиції, як саме це можливо зробити. Всі хочуть одного: справедливого, зрозумілого й прогнозованого розподілу, який дає можливість планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень", — розповів Павло Паліса.

А також зазначив, що домовився з генералом Гнатовим про наступне: "на тижні проводимо спільну нараду, узгоджуємо цифри, механізми та етапи впровадження".

На наступну Ставку, за його словами, будуть подані на розгляд президента варіанти рішень.

Нагадаємо, що 29 листопада Володимир Зеленський зустрівся із Павлом Палісою — говорили про рішення щодо нових параметрів розподілу особового складу між бойовими бригадами.

Раніше ми інформували, що у грудні військовослужбовців ЗСУ зможуть отримати додаткові нарахування.