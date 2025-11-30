Видео
Главная Новости дня В ОПУ рассказали о новом распределении личного состава в ВСУ

В ОПУ рассказали о новом распределении личного состава в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 16:28
В ОПУ анонсировали новое распределение личного состава между бригадами
Воины Вооруженных сил Украины. Фото: Генштаб

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса и начальник Генштаба Андрей Гнатов работают над обновленной системой распределения новобранцев между боевыми бригадами. Цель изменений — обеспечить прогнозируемый набор личного состава и качественную подготовку военных в каждом подразделении.

Об этом Павел Палиса сообщил в Telegram в воскресенье, 30 ноября.

Новое распределение личного состава в ВСУ — что известно

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что имел хороший разговор с начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым.

Он отметил, что сейчас идет работа над новыми принципами распределения личного состава между боевыми бригадами.

"Наша общая цель проста и понятна: каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев. Боец должен приходить именно туда, где он будет служить. И с первого дня знать: это мое подразделение, это мой командир, это мой коллектив. Именно здесь я учусь, слаживаюсь, и именно с этими людьми я пойду на задание", — объяснил представитель ОПУ.

В то же время он добавил, что сегодня есть много бригад, которые уже имеют собственные учебные возможности — инструкторов, материальную базу. По мнению Палисы, их нужно будет усиливать, чтобы они могли принимать людей вовремя и качественно готовить. А там, где таких возможностей пока нет, — создавать.

"Это непростая работа, но, по моему мнению, другого пути нет, если хотим иметь бойца, который готов под конкретную технику, тактику и условия своей бригады. Но это не означает, что должны исчезнуть учебные центры.

Да, будет переходный период. Решение назрело давно. Командиры говорят об этом постоянно, и их нужно слышать. За последние недели я имел много разговоров с командирами бригад и корпусов. Они также дают собственные предложения, как именно это возможно сделать. Все хотят одного: справедливого, понятного и прогнозируемого распределения, которое дает возможность планировать подготовку и ротации, а не жить в хаосе ручных решений", — рассказал Павел Палиса.

А также отметил, что договорился с генералом Гнатовым о следующем: "на неделе проводим совместное совещание, согласовываем цифры, механизмы и этапы внедрения".

На следующую Ставку, по его словам, будут представлены на рассмотрение президента варианты решений.

Напомним, что 29 ноября Владимир Зеленский встретился с Павлом Палисой — говорили о решении относительно новых параметров распределения личного состава между боевыми бригадами.

Ранее мы информировали, что в декабре военнослужащих ВСУ смогут получить дополнительные начисления.

Офис президента ВСУ армия война в Украине украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
