Україна
Главная Новости дня ЕС созывает лидеров на спецсаммит по Украине — когда состоится

ЕС созывает лидеров на спецсаммит по Украине — когда состоится

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 19:23
обновлено: 19:23
Саммит ЕС 24 ноября проведут по Украине — детали
Саммит ЕС. Фото: x.com/eucopresident

Европейский союз проведет специальный саммит на уровне лидеров по Украине. Он состоится на следующей неделе в Анголе.

Об этом сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта в Х.

Читайте также:

Специальный саммит ЕС по Украине

Кошта рассказал, что пригласил всех 27 лидеров ЕС на специальный саммит по Украине Европейский союз — Африканский союз, который состоится в Луанде, столице Анголы.

Он отметил, что лидеры приветствуют усилия США по установлению мира в Украине и считает, что мирный план США "содержит важные элементы, которые будут необходимы для этого".

"Мы считаем, что этот проект является основой, которая потребует дополнительной работы. Мы готовы присоединиться, чтобы обеспечить устойчивый будущий мир. Мы четко придерживаемся принципа, что границы не должны меняться силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями вооруженных сил Украины, что сделает Украину уязвимой к будущим нападениям", — говорится в сообщении президента Евросовета.

Также он добавил, что европейские лидеры будут продолжать тесную координацию с Украиной и США в течение следующих дней.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить мирный план США. Американский лидер подчеркнул, что "нужно заканчивать войну".

В то же время СМИ узнали, что план Трампа написан на русском языке. Разработкой документа занимался спецпредставитель Трампа Стив Виткофф при поддержке российского посланника Кирилла Дмитриева.

Автор:
Карина Приходько
