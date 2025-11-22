Відео
Україна
Головна Новини дня ЄС скликає лідерів на спецсаміт щодо України — коли відбудеться

ЄС скликає лідерів на спецсаміт щодо України — коли відбудеться

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 19:23
Оновлено: 19:23
Саміт ЄС 24 листопада проведуть щодо України — деталі
Саміт ЄС. Фото: x.com/eucopresident

Європейський союз проведе спеціальний саміт на рівні лідерів щодо України. Він відбудеться наступного тижня в Анголі.

Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта в Х. 

Читайте також:

Спеціальний саміт ЄС щодо України

Кошта розповів, що запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальний саміт щодо України Європейський союз — Африканський союз, який відбудеться у Луанді, столиці Анголи.

Він зазначив, що лідери вітають зусилля США щодо встановлення миру в Україні і вважає, що мирний план США "містить важливі елементи, які будуть необхідними для цього". 

"Ми вважаємо, що цей проєкт є основою, яка вимагатиме додаткової роботи. Ми готові долучитися, щоб забезпечити сталий майбутній мир. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, що зробить Україну вразливою до майбутніх нападів", — йдеться у повідомленні президента Євроради. 

Також він додав, що європейські лідери продовжуватимуть тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Володимиру Зеленському доведеться схвалити мирний план США.  Американський лідер наголосив, що "потрібно закінчувати війну". 

Водночас ЗМІ дізналися, що план Трампа написаний російською мовою. Розробкою документа займався спецпредставник Трампа Стів Віткофф за підтримки російського посланника Кирила Дмитрієва.

саміт ЄС війна в Україні мирний план Антоніу Кошта
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
