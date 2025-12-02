Видео
ЕС рекордно увеличивает оборонный бюджет — сколько денег заложено

ЕС рекордно увеличивает оборонный бюджет — сколько денег заложено

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 16:20
Оборонный сектор в Европе - что известно об увеличении бюджета
Оружие на заводе Rheinmetall в Германии. Фото: Reuters

Европейский оборонный сектор продемонстрировал существенный рост в 2024 году. Он был увеличен на 13,8% — до 183,4 млрд евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте также:

Оборонный сектор в Европе

Рост объясняется годами недоинвестирования и резким увеличением оборонных бюджетов после полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время занятость в отрасли выросла на 8,6% — до 633 тыс. работников.

Несмотря на положительную динамику, сектор сталкивается с рядом вызовов, среди которых нехватка критически важного сырья и электронных компонентов, узкие места в цепочках поставок, высокие цены на энергию и дефицит квалифицированной рабочей силы. Дополнительные трудности создают торговые ограничения, связанные с санкциями против России.

Президент и гендиректор SAAB Майкл Йоханссон, выступая в Брюсселе, отметил необходимость стабильного наращивания оборонного потенциала Европы:

"Мы должны обеспечить, чтобы сектор мог поддерживать развитие суверенных европейских оборонных возможностей. Это не может остановиться даже в случае прекращения огня или перехода к переговорам", — заявил он.

На фоне геополитического обострения страны НАТО уже объявили о намерении довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году, тогда как ЕС планирует направить 150 млрд евро на оборонные программы и совместные закупки. При этом акцент делается на уменьшении зависимости от третьих стран и стимулировании внутреннего производства.

Напомним, что в Минобороны Украины назвали "поворотным моментом" введение в ЕС дорожной карты оборонной промышленности до 2030 года. Денис Шмыгаль, как министр обороны Украины, напомнил, что мы являемся неотъемлемой частью безопасности Европы.

А также премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала развитие сотрудничества с США в новых стратегических направлениях, укрепляющих оба государства.

оружие Европа оборонная сфера бюджет оборонные технологии
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
