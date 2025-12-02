Оборонний сектор у Європі - що відомо про збільшення бюджету

Зброя на заводі Rheinmetall в Німеччині. Фото: Reuters

Європейський оборонний сектор продемонстрував суттєве зростання у 2024 році. Його було збільшено на 13,8% — до 183,4 млрд євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

Оборонний сектор у Європі

Зростання пояснюється роками недоінвестування та різким збільшенням оборонних бюджетів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас зайнятість у галузі зросла на 8,6% — до 633 тис. працівників.

Попри позитивну динаміку, сектор стикається з низкою викликів, серед яких нестача критично важливої сировини та електронних компонентів, вузькі місця в ланцюгах поставок, високі ціни на енергію та дефіцит кваліфікованої робочої сили. Додаткові труднощі створюють торговельні обмеження, пов’язані із санкціями проти Росії.

Президент і гендиректор SAAB Майкл Йоханссон, виступаючи у Брюсселі, наголосив на необхідності стабільного нарощування оборонного потенціалу Європи:

"Ми повинні забезпечити, щоб сектор міг підтримувати розвиток суверенних європейських оборонних можливостей. Це не може зупинитися навіть у разі припинення вогню чи переходу до переговорів", — заявив він.

На тлі геополітичного загострення країни НАТО вже оголосили про намір довести оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року, тоді як ЄС планує спрямувати 150 млрд євро на оборонні програми та спільні закупівлі. При цьому акцент робиться на зменшенні залежності від третіх країн і стимулюванні внутрішнього виробництва.

Нагадаємо, що у Міноборони України назвали "поворотним моментом" запровадження у ЄС дорожньої карти оборонної промисловості до 2030 року. Денис Шмигаль, як міністр оборони України, нагадав, що ми є невід'ємною частиною безпеки Європи.

А також прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала розвиток співпраці зі США у нових стратегічних напрямах, що зміцнюють обидві держави.