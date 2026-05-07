ЕС ожидает от Украины пересмотра подходов к понятию семьи: правозащитник

Владимир Яворский. Фото: кадр из видео

Европейский Союз не требует от Украины менять определение брака, однако ожидает обновления подходов к понятию семьи и юридического признания близких лиц. Нынешнее законодательство не учитывает потребностей людей, которые годами находятся в отношениях, но не имеют никакого правового статуса.

Об этом журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил правозащитник Владимир Яворский.

Украина пересмотрит семейный кодекс

По его словам, действующее гражданское законодательство не обеспечивает базовых прав для людей, состоящих в однополых отношениях, ведь юридически они не признаются членами семьи.

Яворский пояснил, что из-за этого граждане сталкиваются с ограничениями в повседневной жизни. В частности, они не могут посещать партнеров в реанимации, получать свидания в местах лишения свободы или пользоваться отдельными правами в сферах наследования и налогообложения.

"Право ЕС не требует изменения понятия "брак", оно требует изменения подхода к понятию семьи и оценки того, кто является родными лицами. На сегодняшний день однополые пары, проживающие вместе много лет, не имеют юридического признания. Они не могут сделать много вещей, которые могут сделать родные", — рассказал Яворский.

Читайте также:

Правозащитник также отметил, что новый проект Гражданского кодекса фактически не решает этой проблемы и сохраняет действующий подход без существенных изменений.

Отдельно он обратил внимание на противоречивые нормы документа в сфере защиты прав детей. По словам Яворского, хотя в кодексе нет прямой нормы о браках с 14 лет, практика ранних браков по решению суда в Украине до сих пор существует.

"Сейчас нет брака с 14 лет, но на самом деле на практике у нас разрешались браки раньше 18 лет по решению судей. Это очень дискуссионная темы и сложная юридическая проблема", — сказал Яворский.

Кроме того, правозащитник раскритиковал недостаточное внимание к механизмам защиты детей от домашнего насилия. Он отметил, что родители иногда могут препятствовать вмешательству государственных органов в ситуациях, когда ребенок нуждается в защите.

Также, по мнению Яворского, проект кодекса не соответствует современным европейским подходам к правам людей с инвалидностью. Он заявил, что документ "не смотрит на европейскую практику" и не предлагает актуальных правовых решений для таких категорий граждан.

Как писали Новини.LIVE, 28 апреля в Верховной Раде поддержали проект нового Гражданского кодекса Украины, который предусматривает масштабное обновление действующего законодательства. Документ насчитывает около 832 страниц и состоит из девяти книг.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже технически готова к началу переговоров о вступлении в ЕС. Киев ожидает скорейшего старта переговорного процесса и открытия всех необходимых кластеров для дальнейшей евроинтеграции.