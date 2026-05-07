ЄС очікує від України перегляду підходів до поняття сім'ї: правозахисник

Володимир Яворський.

Європейський Союз не вимагає від України змінювати визначення шлюбу, однак очікує оновлення підходів до поняття сім'ї та юридичного визнання близьких осіб. Нинішнє законодавство не враховує потреб людей, які роками перебувають у стосунках, але не мають жодного правового статусу.

Про це журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив правозахисник Володимир Яворський.

Україна перегляне сімейний кодекс

За його словами, чинне цивільне законодавство не забезпечує базових прав для людей, які перебувають в одностатевих стосунках, адже юридично вони не визнаються членами сім'ї.

Яворський пояснив, що через це громадяни зіштовхуються з обмеженнями у повсякденному житті. Зокрема, вони не можуть відвідувати партнерів у реанімації, отримувати побачення у місцях позбавлення волі чи користуватися окремими правами у сферах спадкування та оподаткування.

"Право ЄС не вимагає зміни поняття "шлюб", воно вимагає зміни підходу до поняття сім'ї та оцінки того, хто є рідними особами. На сьогоднішній день одностатеві пари, які проживають разом багато років, не мають юридичного визнання. Вони не можуть зробити багато речей, які можуть зробити рідні", — розповів Яворський.

Правозахисник також зазначив, що новий проєкт Цивільного кодексу фактично не вирішує цієї проблеми та зберігає чинний підхід без суттєвих змін.

Окремо він звернув увагу на суперечливі норми документа у сфері захисту прав дітей. За словами Яворського, хоча в кодексі немає прямої норми про шлюби з 14 років, практика ранніх шлюбів за рішенням суду в Україні досі існує.

"Зараз немає шлюбу з 14 років, але насправді на практиці у нас дозволялися шлюби раніше 18 років за рішенням суддів. Цке дуже дискусійна теми та складна юридична проблема", — сказав Яворський.

Крім того, правозахисник розкритикував недостатню увагу до механізмів захисту дітей від домашнього насильства. Він наголосив, що батьки інколи можуть перешкоджати втручанню державних органів у ситуаціях, коли дитина потребує захисту.

Також, на думку Яворського, проєкт кодексу не відповідає сучасним європейським підходам щодо прав людей з інвалідністю. Він заявив, що документ "не дивиться на європейську практику" та не пропонує актуальних правових рішень для таких категорій громадян.

Як писали Новини.LIVE, 28 квітня у Верховній Раді підтримали проєкт нового Цивільного кодексу України, який передбачає масштабне оновлення чинного законодавства. Документ налічує близько 832 сторінок і складається з дев'яти книг.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже технічно готова до початку переговорів щодо вступу до ЄС. Київ очікує якнайшвидшого старту переговорного процесу та відкриття всіх необхідних кластерів для подальшої євроінтеграції.