Совет поддержал в первом чтении обновленный Гражданский кодекс

Заседание Верховной Рады.

В Верховной Раде был поддержан проект Нового гражданского кодекса Украины, который должен заменить или существенно обновить действующие нормы. Документ состоит из 832 страниц и включает в себя девять книг: общая часть, право личное, право вещное, право интеллектуальной собственности, право обязательств, право семейное, право наследственное, право частное международное и публичность прав гражданских. Готовился он около шести лет с участием сотен экспертов.

Книга первая — общая часть

Этот раздел по-новому упорядочивает основные правила частного права. Он дает больше возможностей защищать свои права, обновляет правила по правам и обязанностям человека (в частности ребенка, потребителя и специалиста), более четко определяет, как работают компании и корпоративные отношения, а также изменяет правила заключения и выполнения договоров — когда они действительны, как их толковать, как действовать через представителя и в какие сроки можно обращаться в суд.

Там отмечается, что частные отношения регулируют с учетом благообычности — совокупности моральных норм и принципов, стандартов нравственного поведения и общепризнанных представлений о должном поведении, устоявшихся в обществе.

Согласно документу, лицо может отказаться от своего гражданского права (не принимать наследство или отказаться от права требовать долг) , но это следует сделать через регистрацию, заявление, нотариуса или другую официальную процедуру. В то же время, отказ от личного права невозможен (право на имя, достоинство, жизнь, здоровье).

Проект модернизирует правила идентификации физического лица: наряду с традиционным именем допускаются псевдоним/профессиональное имя, инициалы, специальный цифровой или буквенный код.

В Кодексе уточняются права ребенка, потребителя и профессионала.

Статус ребенка имеет физическое лицо от рождения до достижения восемнадцатилетнего возраста или предоставление ему полной гражданской дееспособности. Малолетним считают ребенка от рождения до достижения четырнадцатилетнего возраста. Несовершеннолетней — от 14 до 18 лет.

Малолетний ребенок, достигший шестилетнего возраста, может самостоятельно совершать платежные операции с использованием эмитированных на его имя электронных платежных средств.

Несовершеннолетний ребенок имеет право самостоятельно распоряжаться имущественными правами интеллектуальной собственности (права зарабатывать или разрешать зарабатывать на результатах творчества).

Документ запрещать опекуну или попечителю выступать против общения ребенка с его родителями или другими родственниками.

Потребитель — это физическое лицо, действующее с целью удовлетворения своих бытовых или других личных потребностей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

А профессионал — это человек, действующий в отношениях с потребителем в целях своей предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

Место жительства или временного пребывания человека в законопроекте заменено словом "сад". Ребенок, которому исполнилось 14 лет, может самостоятельно его себе выбрать.

Также сообщается, что недееспособное лицо будет иметь право самостоятельно обращаться в органы опеки и попечительства за защитой.

Статья 89 настоящей главы гарантирует ветеранам войны, членам их семей и другим лицам право на поддержку специалиста по сопровождению .

Кроме того, в проекте говорится, что брак может быть заключен с 14 лет. Однако это не общее правило и допускается в исключительных случаях. К таким случаям относятся, в частности, беременность несовершеннолетнего лица, рождение ребенка, а также другие обстоятельства, которые признаются достаточными в соответствии с законом. Решение о возможности заключения брака с 14 лет принимается в установленном законом порядке. Общий брачный возраст при этом не упраздняется.

В статье 231 прописан современный подход к оспариванию договора по заявлению: договор будет считаться недействительным с момента получения должником заявления об оспаривании, если суд не определит другого.

Юридическим лицам также дают право на "цифровую конфиденциальность" — защиту от взлома, кражи данных, кибератак. Закрепляется право компании иметь местонахождение и свободно его изменять.

Книга вторая — право личное

Книга вторая регулирует личную область человека. Речь идет о чести и достоинстве, имени, приватности, телесной и психической неприкосновенности, а также других неимущественных благах, тесно связанных с личностью.

В документе отмечается, что личные права — это все, что неразрывно связано с человеком . Они не продаются и не передаются; не имеют денежной цены; принадлежат человеку всю жизнь; от них нельзя отказаться.

В этой книге предусмотрены способы реагирования на их нарушение, в частности, опровержение недостоверной информации, прекращение противоправных действий и компенсация морального вреда.

То есть, вторая книга обеспечивает правовую охрану нематериальных благ человека и закрепляет гуманистическую направленность гражданского законодательства.

Книга третья

Книга третья регулирует вещественное правоотношение, то есть отношения, в которых право личности направлено непосредственно на вещь, а не на поведение другого лица. То есть речь идет о праве собственности. Оно состоит из владения; использование и распоряжение.

Книга третья устанавливает, что собственник может осуществлять эти правомочия по своему усмотрению, но в пределах закона, добросовестности и с учетом прав других лиц.

Согласно документу, право собственности может принадлежать физическим лицам, юридическим лицам, государству и территориальным общинам. Все субъекты права собственности признаются равными перед законом.

Объектами права собственности признаются вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права, а также предприятие как единый имущественный комплекс. Имущество может состоять в частной, государственной или коммунальной собственности.

Право собственности возникает по основаниям, предусмотренным законом. К таким основаниям относятся создание новой вещи, переработка материалов, приобретение имущества по договору, наследование, правопреемство, решение суда, а также приобретательная давность.

Отдельно определяется момент возникновения права собственности. Для движимых вещей он, как правило, связывается с передачей вещи, а для недвижимого имущества с моментом государственной регистрации права.

Кроме того, в законопроекте указано, что право собственности прекращается в случае отчуждения имущества собственником, уничтожения вещи, отказа от права собственности или по другим основаниям, установленным законом.

Принудительное прекращение права собственности допускается только в случаях прямо предусмотренных законом, в частности при выкупе имущества для общественных нужд, реквизиции или конфискации.

Для защиты права собственности и других прав в Книге третьей предусмотрены специальные способы. К ним относится истребование имущества чужого незаконного владения, устранение препятствий в пользовании имуществом, а также признание права собственности. Такие методы используются независимо от наличия договорных отношений меж сторонами.

Кроме права собственности, Книга третья регулирует ограниченные вещные права, устанавливаемые в отношении имущества, принадлежащего другому лицу. К таким правам относятся сервитуты, эмфитевзисы и суперфиции.

Сервитут предоставляет право ограниченного использования чужой вещью, в частности право прохода, проезда или прокладки коммуникаций. Эмфитевзис предусматривает право пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд. Суперфиций предоставляет право застройки земельного участка, принадлежащего другому лицу.

Книга четвертая

Книга четвертая Гражданского кодекса Украины регулирует обязательственные правоотношения, то есть отношения, в которых одна сторона обязана совершить в пользу другой определенное действие или воздержаться от ее совершения, а другая сторона имеет право требовать такого исполнения. Нормы этой книги определяют основания возникновения обязательств, порядок их выполнения, обеспечения, изменения и прекращения, а также ответственность за их нарушение.

Обязательством признается правоотношение, в котором одна сторона — должник — обязана выполнить определенное действие (передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, оплатить средства) или воздержаться от определенного действия, а другая сторона — кредитор — имеет право требовать такого исполнения.

Сторонами обязательства являются должник и кредитор. В обязательстве могут участвовать один или несколько человек с каждой стороны. Книга четвертая также регулирует случаи замены кредитора или должника в обязательстве.

В документе отмечается, что обязательство должно выполняться должным образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона. Выполнение осуществляется в определенный срок, в соответствующем месте, надлежащим способом и надлежащим субъектом.

Также книга четвёртая содержит нормы, регулирующие конкретные виды договоров. Среди них договоры купли-продажи, дарения, мены, аренды, найма, подряда, перевозки, хранения, страхования, ссуды, кредита, поручения, комиссии и другие.

Для каждого вида контракта инсталлируются особенности предмета, права и обязанности сторон, условия выполнения и основания ответственности.

Книга пятая

Пятая книга Гражданского кодекса Украины регулирует правоотношения, связанные с созданием, использованием, распоряжением и защитой объектов интеллектуальной собственности. Там отмечается, что право интеллектуальной собственности признается совокупностью личных неимущественных и имущественных прав на результат интеллектуальной, творческой деятельности или другой объект, определенный законом. Такое право возникает независимо от права собственности на материальный носитель, в котором воплощен соответствующий объект.

Согласно документу, личные неимущественные права интеллектуальной собственности неотчуждаемы и принадлежат автору или другому первичному субъекту независимо от перехода имущественных прав . Имущественные права могут отчуждаться полностью или частично, передаваться по договору или переходить по наследству.

К объектам права интеллектуальной собственности относятся :

произведения науки, литературы и искусства;

компьютерные программы и базы данных;

исполнения, фонограммы, видеограммы, программы вещательных организаций;

изобретения, полезные модели; промышленные образцы;

компоновка (топография) полупроводниковых изделий;

рационализаторские предложения;

коммерческие тайны;

торговые марки и другие индивидуализации.

К личным неимущественным правам относятся:

право признаваться творцом (право авторства);

право на имя, в частности, право использовать или не использовать свое имя при использовании объекта;

право на неприкосновенность объекта интеллектуальной собственности;

право на обнародование объекта.

К имущественным правам относятся:

право на использование объекта;

исключительное право разрешать использование объекта;

исключительное право препятствовать неправомерному использованию;

право на получение вознаграждения.

Пятая книга регулирует договоры о передаче исключительных имущественных прав, лицензионные договоры, а также договоры о создании объекта интеллектуальной собственности на заказ.

Передача имущественных прав осуществляется в письменной форме, если иное не установлено законом. Объем переданных прав определяется условиями договора.

Кроме того, устанавливаются сроки действия имущественных прав интеллектуальной собственности в зависимости от вида объекта. По истечении срока охраны объект переходит в общественное достояние и может свободно использоваться каким-либо лицом с соблюдением личных неимущественных прав автора.

Личные неимущественные права охраняются бессрочно, если иное не предусмотрено законом.

А также способы защиты прав интеллектуальной собственности. К ним относятся признание права, прекращение нарушения, возмещение имущественного вреда, взыскание компенсации, изъятие и уничтожение контрафактной продукции, а также другие способы, предусмотренные законом.

Книга шестая — "Право семейное"

Проект формирует современную модель семейного права , сочетающую защиту семьи как базовой социальной ценности с расширенной договорной свободой участников семейных отношений. Ключевая идея — возвращение семейного права в структуру Гражданского кодекса Украины как части частного права.

Семья определяется шире, чем только брак, а государство вмешивается в отношения только в пределах необходимости с приоритетом интересов ребенка.

Усиливается принцип дитиноцентризма, включая право ребенка с 14 лет самостоятельно обращаться в суд.

Важной новеллой является развитие института органа опеки и попечительства, модернизация брачных процедур (в том числе упрощенное расторжение через ДРАЦС или нотариуса), а также договорное регулирование последствий развода.

Проект также обновляет имущественные отношения супругов, вводя модель "режима общности имущества", которая охватывает весь имущественный статус семьи, а не только отдельные объекты собственности.

Книга седьмая — "Право наследственное"

Книга модернизирует наследственное право на основе современных активов и жизненных сценариев. Расширяется состав наследства : в него включаются компенсации, репарации, цифровые активы и другие новые имущественные права.

Существенно усиливается управление наследием до его оформления — вводятся договоры управления имуществом, включая корпоративные права и земельные участки.

Отдельно урегулировано наследование цифровых вещей, страховых выплат и даже репродуктивного биологического материала.

Проект также усовершенствует институт завещания, вводит новые очереди наследования и расширяет инструменты защиты наследственного имущества.

Книга восьмая — "Право частное международное"

Эта книга интегрирует международное частное право непосредственно в структуру кодификации. Она определяет, какое право применяется к трансграничным гражданским отношениям, и устанавливает правила юрисдикции и выполнения иностранных решений.

Ключевой принцип — автономия воли сторон и "теснейшая связь", позволяющая гибко определять применимое право. В то же время действуют предохранители посредством публичного порядка и императивных норм.

Книга также регулирует коллизионные вопросы по договорам, имуществу, корпоративным отношениям, семейным и наследственным делам с иностранным элементом.

Отдельно урегулированы применение иностранного права, признание судебных решений и международная правовая помощь.

Книга девятая — "Публичность прав гражданских"

Книга создает единую систему публичности имущественных прав и регистраций. Она определяет, какие права и факты подлежат публичной регистрации и какие последствия имеет такая регистрация для третьих лиц.

Вводится концепция доверия к реестру: зарегистрированные данные считаются достоверными и имеют юридическое значение для оборота.

Отдельно вводятся инструменты записи и оговорок в реестрах, которые позволяют защищать права еще до их окончательной регистрации.

Это формирует современную инфраструктуру прозрачного гражданского оборота, уменьшает риски споров и повышает юридическую определенность.

