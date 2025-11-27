Ермак сказал, что делегации Украины и США продолжат работу над мирным планом

Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак объяснил, когда Украина и Соединенные Штаты Америки продолжат совместную работу над мирным планом по завершению войны. По его словам, это произойдет уже в конце недели.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в четверг, 27 ноября.

Работа над мирным планом

Ермак заявил, что важно не терять производительность и быстро работать. По его словам, ключевой целью является как можно скорее достижение длительного и достойного мира для Украины.

"Как было в Женеве, так и сейчас готовимся к конструктивному разговору, чтобы достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны. Спасибо американской команде за работу без пауз. Мир должен стать общим достижением", — добавил руководитель ОП.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, российский диктатор Владимир Путин высказался о мирном плане США по завершению войны в Украине.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что любое мирное соглашение должно содержать гарантии безопасности.