Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ермак объяснил, когда Украина и США продолжат работу над миром

Ермак объяснил, когда Украина и США продолжат работу над миром

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 16:59
Ермак сказал, что делегации Украины и США продолжат работу над мирным планом
Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак объяснил, когда Украина и Соединенные Штаты Америки продолжат совместную работу над мирным планом по завершению войны. По его словам, это произойдет уже в конце недели.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в четверг, 27 ноября.

Реклама
Читайте также:

Работа над мирным планом

Ермак заявил, что важно не терять производительность и быстро работать. По его словам, ключевой целью является как можно скорее достижение длительного и достойного мира для Украины.

"Как было в Женеве, так и сейчас готовимся к конструктивному разговору, чтобы достичь ощутимого прогресса в определении шагов для окончания войны. Спасибо американской команде за работу без пауз. Мир должен стать общим достижением", — добавил руководитель ОП.

null
Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, российский диктатор Владимир Путин высказался о мирном плане США по завершению войны в Украине.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что любое мирное соглашение должно содержать гарантии безопасности.

США война Андрей Ермак Украина мирный план
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации