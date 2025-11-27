Відео
Дата публікації: 27 листопада 2025 16:59
Єрмак сказав, що делегації України і США продовжать роботу над мирним планом
Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак пояснив, коли Україна та Сполучені Штати Америки продовжать спільну роботу над мирним планом щодо завершення війни. За його словами, це відбудеться вже наприкінці тижня.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у четвер, 27 листопада.

Робота над мирним планом

Єрмак заявив, що важливо не втрачати продуктивність та швидко працювати. За його словами, ключовою метою є якомога швидше досягнення тривалого та достойного миру для України.

"Як було в Женеві, так і зараз готуємося до конструктивної розмови, щоб досягти відчутного прогресу у визначенні кроків для закінчення війни. Дякую американській команді за роботу без пауз. Мир має стати спільним досягненням", — додав керівник ОП.

null
Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін висловився про мирний план США щодо завершення війни в Україні.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що будь-яка мирна угода повинна містити гарантії безпеки.

