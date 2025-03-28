Путин и Эрдоган обсудили переговоры и зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: REUTERS/Hasnoor Hussain

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Владимиром Путиным 28 марта заявил, что Анкара готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Он заверил, что Турция открыта к любым инициативам, направленным на достижение прочного мира.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

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Согласно сообщению Управления связей при администрации турецкого президента, лидеры обсудили как двусторонние вопросы, так и текущие региональные и международные вызовы. Эрдоган отметил важность сотрудничества с Москвой для урегулирования конфликтов, в частности российско-украинского, и выразил надежду, что усилия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море могут стать толчком к мирному процессу.

Президент Турции также подчеркнул, что Анкара не меняет своего курса по предотвращению превращения Черного моря в зону военного противостояния. Он подтвердил намерение Турции способствовать усилиям, которые направлены на дипломатическое урегулирование конфликта в Украине.

Что сказал Путин Эрдогану

В Кремле заявили, что во время разговора обсуждали и развитие двустороннего сотрудничества, в частности в энергетической сфере. Владимир Путин оценил состояние диалога с США относительно возможного мирного урегулирования и нормализации отношений. Он заявил, что была достигнута договоренность о 30-дневном перемирии на удары по энергетическим объектам обеих стран, которое начало действовать с 18 марта. Путин при этом акцентировал внимание на "провокационных атаках" со стороны Украины на российскую энергетику.

Что будет с зерновым соглашением

Также стороны обсудили перспективы возобновления "Черноморской зерновой инициативы". Эрдоган подтвердил готовность Турции поддержать усилия по восстановлению зерновой сделки, а также подчеркнул важность совместной работы с Россией в вопросе Сирии.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк раскритиковал отмененное выступление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который должен был бы отчитаться о ходе переговоров в Саудовской Аравии.

Зато представитель МИД Украины объяснил, что стало преградой для перемирия.