Путін і Ердоган обговорили перемовини та зернову угоду

Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото: REUTERS/Hasnoor Hussain

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови з Володимиром Путіним 28 березня заявив, що Анкара готова стати майданчиком для переговорів між Росією та Україною. Він запевнив, що Туреччина відкрита до будь-яких ініціатив, спрямованих на досягнення тривалого миру.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

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Згідно з повідомленням Управління зв'язків при адміністрації турецького президента, лідери обговорили як двосторонні питання, так і поточні регіональні та міжнародні виклики. Ердоган наголосив на важливості співпраці з Москвою для врегулювання конфліктів, зокрема російсько-українського, і висловив сподівання, що зусилля щодо гарантування безпеки судноплавства в Чорному морі можуть стати поштовхом до мирного процесу.

Президент Туреччини також підкреслив, що Анкара не змінює свого курсу щодо запобігання перетворенню Чорного моря на зону воєнного протистояння. Він підтвердив намір Туреччини сприяти зусиллям, які спрямовані на дипломатичне врегулювання конфлікту в Україні.

Що сказав Путін Ердогану

У Кремлі заявили, що під час розмови обговорювали й розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в енергетичній сфері. Володимир Путін оцінив стан діалогу зі США щодо можливого мирного врегулювання і нормалізації відносин. Він заявив, що була досягнута домовленість про 30-денне перемир'я на удари по енергетичних об'єктах обох країн, що почав діяти з 18 березня. Путін при цьому акцентував увагу на "провокаційних атаках" з боку України на російську енергетику.

Що буде із зерновою угодою

Також сторони обговорили перспективи відновлення "Чорноморської зернової ініціативи". Ердоган підтвердив готовність Туреччини підтримати зусилля щодо відновлення зернової угоди, а також наголосив на важливості спільної роботи з Росією в питанні Сирії.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк розкритикував скасований виступ глави МЗС України Андрія Сибіги, який мав би прозвітувати про перебіг переговорів у Саудівській Аравії.

Натомість речник МЗС України пояснив, що стало перепоною для перемир'я.