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Доповідь МЗС про перемовини скасували – що відбувається у Раді

28 березня 2025 10:48
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Раді проігнорували доповідь про перемовини у Саудівській Аравії
Народні депутати у Верховній Раді. Фото: Верховна Рада України
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Верховній Раді вкотре перенесли виступ міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Він мав прозвітувати народним депутатам щодо того, яких домовленостей вдалося досягнути із США та Росією під час переговорів делегацій у Саудівській Аравії

Про це заявив народний депутат України Ярослав Железняк

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Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що під час запланованої на сьогодні "години запитань до уряду" у Верховній Раді мав виступити міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Його доповідь стосувалася б перебігу переговорів у Саудівській Аравії. Це була не лише ініціатива народних депутатів, а й уже схвалене парламентом рішення.

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Повідомлення Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Проте, як розповів Железняк, зранку депутатів поставили перед фактом: міністра Сибіги не буде. Натомість обіцяють виступ зовсім іншого представника уряду — від Міністерства у справах ветеранів.

Нагадаємо, речник МЗС Георгій Тихий пояснив, чому в Саудівській Аравії не вдалося домовитися про перемир'я

Натомість президент Росії Володимир Путін назвав умови для перемир'я у Чорному морі.

Верховна Рада переговори Андрій Сибіга Саудівська Аравія політики народні депутати
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