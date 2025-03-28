У Раді проігнорували доповідь про перемовини у Саудівській Аравії

Народні депутати у Верховній Раді. Фото: Верховна Рада України

У Верховній Раді вкотре перенесли виступ міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Він мав прозвітувати народним депутатам щодо того, яких домовленостей вдалося досягнути із США та Росією під час переговорів делегацій у Саудівській Аравії.

Про це заявив народний депутат України Ярослав Железняк.

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Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що під час запланованої на сьогодні "години запитань до уряду" у Верховній Раді мав виступити міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Його доповідь стосувалася б перебігу переговорів у Саудівській Аравії. Це була не лише ініціатива народних депутатів, а й уже схвалене парламентом рішення.

Повідомлення Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Проте, як розповів Железняк, зранку депутатів поставили перед фактом: міністра Сибіги не буде. Натомість обіцяють виступ зовсім іншого представника уряду — від Міністерства у справах ветеранів.

Нагадаємо, речник МЗС Георгій Тихий пояснив, чому в Саудівській Аравії не вдалося домовитися про перемир'я.

Натомість президент Росії Володимир Путін назвав умови для перемир'я у Чорному морі.