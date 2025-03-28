В Раде проигнорировали доклад о переговорах в Саудовской Аравии

Доклад МИД о переговорах отменили — что происходит в Раде
В Верховной Раде в очередной раз перенесли выступление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Он должен был отчитаться перед народными депутатами о том, каких договоренностей удалось достичь с США и Россией во время переговоров делегаций в Саудовской Аравии.
Об этом заявил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
В Верховной Раде не будет выступления Сибиги о переговорах в Саудовской Аравии
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что во время запланированного на сегодня "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде должен был выступить министр иностранных дел Андрей Сибига. Его доклад касался бы хода переговоров в Саудовской Аравии. Это была не только инициатива народных депутатов, но и уже одобренное парламентом решение.
Однако, как рассказал Железняк, утром депутатов поставили перед фактом: министра Сибиги не будет. Зато обещают выступление совсем другого представителя правительства — от Министерства по делам ветеранов.
Напомним, представитель МИД Георгий Тихий объяснил, почему в Саудовской Аравии не удалось договориться о перемирии.
Зато президент России Владимир Путин назвал условия для перемирия в Черном море.
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