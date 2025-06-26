Когда может Трамп присутствовать на переговорах Украины и РФ - детали

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп согласился принять участие в потенциальной встрече с лидерами Украины и России, которая может состояться в Турции. В то же время он поставил условие — для его участия в переговорах должен присутствовать лично российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает CNN.

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По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, война в Украине должна завершиться, поскольку "регион больше не может этого выдерживать". Он подчеркнул, что Турция рассматривает дипломатию как главный приоритет в поиске пути к мирному урегулированию конфликта.

"Регион уже давно исчерпал квоту нестабильности и конфликтов. Теперь необходимо построить стабильность, открыть двери мира настолько широко, насколько это возможно", — говорит он.

Президент Турции подчеркнул, что и Москва, и Киев неоднократно выражали доверие к Анкаре как к посреднику в переговорах. По его словам, "и Украина, и Россия неоднократно заявляли, что доверяют нам". Он также подчеркнул, что переговоры в Стамбуле открыли двери к мирному урегулированию конфликта.

Как отметил политик, Турция продолжит усилия, чтобы собрать лидеров за столом переговоров: "Даже если есть хоть малейшая надежда на мир, мы будем ее искать. Тем более, что, по нашему мнению, для достижения мира есть больше, чем просто маленькая надежда".

Президент Турции рассказал, что во время личной встречи с Дональдом Трампом обсуждал возможную мирную инициативу.

"Наша конечная цель — провести встречу на уровне лидеров в нашей стране и построить желанный мир. Об этом мы также сказали президенту США Дональду Трампу", — говорит турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Турция проведет необходимые переговоры и, надеется как можно быстрее организовать встречу.

"Если для решения проблемы президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару, я также приеду", — сообщил президент Турции, цитируя Трампа.

Напомним, что президент США Дональд Трамп высказал свое мнение относительно недавней встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, во время разговора тема прекращения огня в Украине не поднималась и не была предметом обсуждения.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил о проведении содержательной встречи с президентом США Дональдом Трампом.