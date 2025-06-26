Коли може Трамп бути присутнім на переговорах України та РФ - деталі

Ердоган назвав умову прибуття Трампа на переговори України та РФ
Президент США Дональд Трамп погодився взяти участь у потенційній зустрічі з лідерами України та Росії, яка може відбутися в Туреччині. Водночас він поставив умову — для його участі в переговорах має бути присутній особисто російський диктатор Володимир Путін.
Про це повідомляє CNN.
Чи може Трамп бути присутнім на переговорах України та РФ
За словами турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, війна в Україні має завершитися, оскільки "регіон більше не може цього витримувати". Він підкреслив, що Туреччина розглядає дипломатію як головний пріоритет у пошуку шляху до мирного врегулювання конфлікту.
"Регіон уже давно вичерпав квоту нестабільності й конфліктів. Тепер необхідно побудувати стабільність, відкрити двері миру настільки широко, наскільки це можливо", — каже він.
Президент Туреччини наголосив, що і Москва, і Київ неодноразово висловлювали довіру до Анкари як до посередника у переговорах. За його словами, "і Україна, і Росія неодноразово заявляли, що довіряють нам". Він також підкреслив, що переговори в Стамбулі відкрили двері до мирного врегулювання конфлікту.
Як зазначив політик, Туреччина продовжить зусилля, щоби зібрати лідерів за столом переговорів: "Навіть якщо є хоч найменша надія на мир, ми будемо її шукати. Тим більше, що, на нашу думку, для досягнення миру є більше, ніж просто маленька надія".
Президент Туреччини розповів, що під час особистої зустрічі з Дональдом Трампом обговорював можливу мирну ініціативу.
"Наша кінцева мета — провести зустріч на рівні лідерів у нашій країні та побудувати омріяний мир. Про це ми також сказали президенту США Дональду Трампу", — каже турецький лідер.
Ердоган додав, що Туреччина проведе необхідні переговори і сподівається якнайшвидше організувати зустріч.
"Якщо для вирішення проблеми президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула або Анкари, я також приїду", — повідомив президент Туреччини, цитуючи Трампа.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив свою думку щодо нещодавньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, під час розмови тема припинення вогню в Україні не піднімалася і не була предметом обговорення.
Своєю чергою, український лідер Володимир Зеленський заявив про проведення змістовної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
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