Коли може Трамп бути присутнім на переговорах України та РФ - деталі

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп погодився взяти участь у потенційній зустрічі з лідерами України та Росії, яка може відбутися в Туреччині. Водночас він поставив умову — для його участі в переговорах має бути присутній особисто російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє CNN.

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За словами турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, війна в Україні має завершитися, оскільки "регіон більше не може цього витримувати". Він підкреслив, що Туреччина розглядає дипломатію як головний пріоритет у пошуку шляху до мирного врегулювання конфлікту.

"Регіон уже давно вичерпав квоту нестабільності й конфліктів. Тепер необхідно побудувати стабільність, відкрити двері миру настільки широко, наскільки це можливо", — каже він.

Президент Туреччини наголосив, що і Москва, і Київ неодноразово висловлювали довіру до Анкари як до посередника у переговорах. За його словами, "і Україна, і Росія неодноразово заявляли, що довіряють нам". Він також підкреслив, що переговори в Стамбулі відкрили двері до мирного врегулювання конфлікту.

Як зазначив політик, Туреччина продовжить зусилля, щоби зібрати лідерів за столом переговорів: "Навіть якщо є хоч найменша надія на мир, ми будемо її шукати. Тим більше, що, на нашу думку, для досягнення миру є більше, ніж просто маленька надія".

Президент Туреччини розповів, що під час особистої зустрічі з Дональдом Трампом обговорював можливу мирну ініціативу.

"Наша кінцева мета — провести зустріч на рівні лідерів у нашій країні та побудувати омріяний мир. Про це ми також сказали президенту США Дональду Трампу", — каже турецький лідер.

Ердоган додав, що Туреччина проведе необхідні переговори і сподівається якнайшвидше організувати зустріч.

"Якщо для вирішення проблеми президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула або Анкари, я також приїду", — повідомив президент Туреччини, цитуючи Трампа.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив свою думку щодо нещодавньої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, під час розмови тема припинення вогню в Україні не піднімалася і не була предметом обговорення.

Своєю чергою, український лідер Володимир Зеленський заявив про проведення змістовної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.