Путин и Эрдоган провели закрытые переговоры: речь шла об Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества 1 сентября 2026 года. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин провели закрытую встречу в Кыргызстане. Переговоры состоялись в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества и длились около 90 минут. Среди тем беседы была возможность проведения в Турции переговоров по урегулированию войны России против Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Türkiye Today.

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Переговоры Эрдогана и Путина: что известно

Встреча Путина и Эрдогана состоялась 1 сентября в Кыргызстане. По данным СМИ, переговоры прошли в закрытом формате и длились около полутора часов.

Помимо президентов России и Турции, на встрече присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калин.

После переговоров советник главы Кремля Юрий Ушаков сообщил, что основное внимание во время встречи было уделено ситуации в Чёрном море. Он также подтвердил, что именно этот вопрос был главной темой обсуждения.

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В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Эрдоган обсудили возможность проведения в Турции переговоров по урегулированию войны России против Украины. Песков напомнил, что Анкара уже неоднократно выступала с таким предложением на различных уровнях.

В ходе встречи Путин назвал Турцию одним из "привилегированных партнеров" России во внешней политике и экономической сфере. Он также отметил, что экономические связи между двумя странами остаются на высоком уровне, в частности благодаря вниманию Эрдогана к развитию двусторонних отношений.

В свою очередь президент Турции заявил, что отношения Анкары и Москвы "действительно находятся на более продвинутом уровне, чем в любой предыдущий период".

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 2 сентября 2026 года Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу Украины, в частности отреагировал на слова Владимира Зеленского об опасности воздушного пространства России. Кремлевский диктатор также высказался о дальнейших переговорах и обвинениях Германии в причастности РФ к диверсии в аэропорту Лейпцига. Кроме того, Путин заявил о якобы отданном приказе российским войскам наносить массированные удары по энергетике Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что вечером 1 сентября Владимир Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков об опасности использования российского воздушного пространства. Президент заявил, что из-за войны и украинских ответных ударов небо РФ де-факто будет закрываться. В то же время лидер подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для гражданской авиации и готова делать паузы в ударах ради дипломатии.