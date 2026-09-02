Путін та Ердоган провели закриті переговори: йшлося про Україну

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва 1 вересня 2026 року. Фото: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і російський диктатор Володимир Путін провели закриту зустріч у Киргизстані. Переговори відбулися на полях саміту Шанхайської організації співробітництва та тривали близько 90 хвилин. Серед тем розмови була можливість проведення в Туреччині переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Türkiye Today.

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Переговори Ердогана та Путіна: що відомо

Зустріч Путіна та Ердогана відбулася 1 вересня у Киргизстані. За даними ЗМІ, переговори пройшли у закритому форматі та тривали близько півтори години.

Окрім президентів Росії та Туреччини, на зустрічі були присутні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Національної розвідувальної служби Ібрагім Калін.

Після переговорів радник глави Кремля Юрій Ушаков повідомив, що основну увагу під час зустрічі приділили ситуації в Чорному морі. Він також підтвердив, що саме це питання було головною темою обговорення.

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Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін та Ердоган обговорили можливість проведення в Туреччині переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Пєсков нагадав, що Анкара вже неодноразово виступала з такою пропозицією на різних рівнях.

Під час зустрічі Путін назвав Туреччину одним із "привілейованих партнерів" Росії у зовнішній політиці та економічній сфері. Він також зазначив, що економічні зв’язки між двома країнами залишаються на високому рівні, зокрема завдяки увазі Ердогана до розвитку двосторонніх відносин.

Своєю чергою президент Туреччини заявив, що відносини Анкари та Москви "дійсно перебувають на більш просунутому рівні, ніж у будь-який попередній період".

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 2 вересня 2026 року Володимир Путін зробив низку заяв щодо України, зокрема відреагував на слова Володимира Зеленського про небезпеку повітряного простору Росії. Кремлівський диктатор також висловився про подальші переговори та звинувачення Німеччини у причетності РФ до диверсії в аеропорту Лейпцига. Крім того, Путін заявив про нібито наказ російським військам завдавати масованих ударів по енергетиці України.

Новини.LIVE також писали, що ввечері 1 вересня Володимир Зеленський попередив авіакомпанії та страховиків про небезпеку використання російського повітряного простору. Президент заявив, що через війну та українські удари у відповідь небо РФ де-факто буде закриватися. Водночас лідер наголосив, що Україна не становить загрози для цивільної авіації та готова робити паузи в ударах заради дипломатії.