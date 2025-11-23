Реджеп Эрдоган проведет разговор с Путиным — что известно

Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они будут говорить о завершении войны в Украине.

Об этом турецкий лидер сообщил во время саммита G-20 в ЮАР.

Эрдоган проведет разговор с Путиным

Турецкий президент сообщил, что на этой неделе встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, а теперь надеется иметь содержательный разговор с главой Кремля.

Эрдоган планирует позвонить Путину уже в понедельник, 24 ноября.

"Господин Зеленский был моим гостем на этой неделе. Завтра я буду иметь телефонный разговор с Путиным. Конечно, мы подробно обсудили российско-украинскую войну на наших встречах и что мы можем сделать. Мы упорно работали над вопросом, как достичь мира. Надеюсь, что Турция сделает все возможное и мы уже объявили мобилизацию всех сил ради мира. Я верю, что мы этого достигнем", — сказал Эрдоган.

Напомним, ранее Зеленский раскрыл детали договоренностей с Эрдоганом после их встречи.

А также Эрдоган заявил, что Турция стремится восстановить Стамбульский формат для переговоров по завершению войны в Украине.