Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эрдоган анонсировал разговор с Путиным об Украине

Эрдоган анонсировал разговор с Путиным об Украине

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 16:09
обновлено: 16:10
Реджеп Эрдоган проведет разговор с Путиным — что известно
Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган анонсировал телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они будут говорить о завершении войны в Украине.

Об этом турецкий лидер сообщил во время саммита G-20 в ЮАР.

Реклама
Читайте также:

Эрдоган проведет разговор с Путиным

Турецкий президент сообщил, что на этой неделе встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, а теперь надеется иметь содержательный разговор с главой Кремля.

Эрдоган планирует позвонить Путину уже в понедельник, 24 ноября.

"Господин Зеленский был моим гостем на этой неделе. Завтра я буду иметь телефонный разговор с Путиным. Конечно, мы подробно обсудили российско-украинскую войну на наших встречах и что мы можем сделать. Мы упорно работали над вопросом, как достичь мира. Надеюсь, что Турция сделает все возможное и мы уже объявили мобилизацию всех сил ради мира. Я верю, что мы этого достигнем", — сказал Эрдоган.

Напомним, ранее Зеленский раскрыл детали договоренностей с Эрдоганом после их встречи.

А также Эрдоган заявил, что Турция стремится восстановить Стамбульский формат для переговоров по завершению войны в Украине.

россия Турция владимир путин Реджеп Эрдоган война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации