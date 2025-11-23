Реджеп Ердоган проведе розмову з Путіним — що відомо

Реджеп Ердоган. Фото: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Ердоган анонсував телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони говоритимуть про завершення війни в Україні.

Про це турецький лідер повідомив під час саміту G-20 у ЮАР.

Ердоган проведе розмову з Путіним

Турецький президент повідомив, що цього тижня зустрівся із українським лідером Володимиром Зеленським, а тепер сподівається мати змістовну розмову із очільником Кремля.

Ердоган планує зателефонувати Путіну вже у понеділок, 24 листопада.

"Пан Зеленський був моїм гостем цього тижня. Завтра я матиму телефонну розмову з Путіним. Звісно, ми детально обговорили російсько-українську війну на наших зустрічах і що ми можемо зробити. Ми наполегливо працювали над питанням, як досягти миру. Сподіваюсь, що Туреччина зробить усе можливе і ми вже оголосили мобілізацію усіх сил заради миру. Я вірю, що ми цього досягнемо", — сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив деталі домовленостей із Ердоганом після їхньої зустрічі.

А також Ердоган заявив, що Туреччина прагне відновити Стамбульский формат для переговорів щодо завершення війни в Україні.