Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Энергетика и фронт — Зеленский провел заседание Ставки

Энергетика и фронт — Зеленский провел заседание Ставки

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 18:17
Зеленский провел Ставку — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 13 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Ключевыми темами во время Ставки были — защита и восстановление энергетики после атак РФ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский провел Ставку — что на повестке дня

Сегодня, 13 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Глава государства отметил, что вопросом номер один — защита и восстановление энергетики.

Во время Ставки были доклады по ремонтным работам в регионах после российских ударов. Президент поблагодарил всех, кто привлечен и работает фактически круглосуточно, — "часто это действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад, ГСЧС Украины".

Зеленский отметил, что самая сложная ситуация сейчас в прифронтовых громадах и вблизи границы с Россией — там, где у российских ударных дронов и ракет наименьшее время подлета, и тревоги и обстрелы продолжаются почти постоянно.

"Но несмотря на все угрозы и в таких наших громадах работают для восстановления энергоснабжения и обеспечения экстренных возможностей для поддержки людей", — проинформировал лидер.

Кроме того, он подчеркнул, что во время заседания Ставки отдельно был проработан вопрос восстановления в Одессе и области: "Много ошибок местных руководителей".

"Также были доклады по Киеву и области, по Днепровской области. Неизменное внимание  Харькову и области, Запорожью, Николаеву и Херсону, Полтаве и области. По каждому другому региону нашей страны имеем четкие данные  необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования. По каждому направлению сделаны соответствующие поручения", — проинформировал президент.

Зеленский об армии и военных вопросах

Во время сегодняшнего заседания Ставки также обсуждались и военные вопросы. Участники Ставки определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от БпЛА.

"Военные вопросы: определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от дронов. Будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине больше необходимых типов самолетов. Были доклады по сотрудничеству с компаниями-производителями дронов-перехватчиков  нужны максимальные объемы производства", — проинформировал Зеленский.

В то же время он добавил, что сегодня министр обороны Украины Денис Шмыгаль доложил о подготовке нового "Рамштайна" — встреча уже в среду.

По словам лидера, приоритеты Украины — это ПВО, и есть не просто перечень необходимых систем и ракет к ним, но и четкое понимание, из какой страны и на каких условиях может быть быстрая поставка.

"Работаем с партнерами и в рамках программ PURL и SAFE. И если PURL уже стала эффективной, то европейскую программу Security Action for Europe еще надо наполнить реально актуальным содержанием. В частности, нужны такие элементы национального участия европейских стран в SAFE, которые будут сдерживать Россию уже сейчас.

Именно прекращением этой войны России против Украины и надежным обеспечением нашей безопасности можно сделать безопасность всей Европы достаточно прочной", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что недавно Зеленский призвал партнеров принять решение о поставках систем ПВО и ракет в ближайшие недели.

Также Зеленский рассказал о ситуации на фронте и отметил, что ВСУ сдержали новую волну атак РФ в Сумской и Донецкой областях.

Владимир Зеленский обстрелы Ставка верховного главнокомандующего энергетика ситуация на фронте
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации