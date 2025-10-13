Зеленский провел Ставку — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 13 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Ключевыми темами во время Ставки были — защита и восстановление энергетики после атак РФ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Зеленский провел Ставку — что на повестке дня

Сегодня, 13 октября, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Глава государства отметил, что вопросом номер один — защита и восстановление энергетики.

Во время Ставки были доклады по ремонтным работам в регионах после российских ударов. Президент поблагодарил всех, кто привлечен и работает фактически круглосуточно, — "часто это действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад, ГСЧС Украины".

Зеленский отметил, что самая сложная ситуация сейчас в прифронтовых громадах и вблизи границы с Россией — там, где у российских ударных дронов и ракет наименьшее время подлета, и тревоги и обстрелы продолжаются почти постоянно.

"Но несмотря на все угрозы и в таких наших громадах работают для восстановления энергоснабжения и обеспечения экстренных возможностей для поддержки людей", — проинформировал лидер.

Кроме того, он подчеркнул, что во время заседания Ставки отдельно был проработан вопрос восстановления в Одессе и области: "Много ошибок местных руководителей".

"Также были доклады по Киеву и области, по Днепровской области. Неизменное внимание — Харькову и области, Запорожью, Николаеву и Херсону, Полтаве и области. По каждому другому региону нашей страны имеем четкие данные — необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования. По каждому направлению сделаны соответствующие поручения", — проинформировал президент.

Зеленский об армии и военных вопросах

Во время сегодняшнего заседания Ставки также обсуждались и военные вопросы. Участники Ставки определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от БпЛА.

"Военные вопросы: определили, как расширить возможности армейской авиации для защиты от дронов. Будут сформированы дополнительные вертолетные группы.

Работаем с партнерами, чтобы обеспечить Украине больше необходимых типов самолетов. Были доклады по сотрудничеству с компаниями-производителями дронов-перехватчиков — нужны максимальные объемы производства", — проинформировал Зеленский.

В то же время он добавил, что сегодня министр обороны Украины Денис Шмыгаль доложил о подготовке нового "Рамштайна" — встреча уже в среду.

По словам лидера, приоритеты Украины — это ПВО, и есть не просто перечень необходимых систем и ракет к ним, но и четкое понимание, из какой страны и на каких условиях может быть быстрая поставка.

"Работаем с партнерами и в рамках программ PURL и SAFE. И если PURL уже стала эффективной, то европейскую программу Security Action for Europe еще надо наполнить реально актуальным содержанием. В частности, нужны такие элементы национального участия европейских стран в SAFE, которые будут сдерживать Россию уже сейчас.

Именно прекращением этой войны России против Украины и надежным обеспечением нашей безопасности можно сделать безопасность всей Европы достаточно прочной", — резюмировал Зеленский.

Напомним, что недавно Зеленский призвал партнеров принять решение о поставках систем ПВО и ракет в ближайшие недели.

Также Зеленский рассказал о ситуации на фронте и отметил, что ВСУ сдержали новую волну атак РФ в Сумской и Донецкой областях.