Зеленський провів Ставку — про що говорили

У понеділок, 13 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Ключовими темами під час Ставки були — захист і відновлення енергетики після атак РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Сьогодні, 13 жовтня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Глава держави зазначив, що питанням номер один — захист і відновлення енергетики.

Під час Ставки були доповіді щодо ремонтних робіт у регіонах після російських ударів. Президент подякував усім, хто залучений і працює фактично цілодобово, — "часто це справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад, ДСНС України".

Зеленський зауважив, що найскладніша ситуація нині в прифронтових громадах і поблизу кордону з Росією — там, де в російських ударних дронів і ракет найменший час підльоту й тривоги та обстріли тривають майже постійно.

"Але попри всі загрози й в таких наших громадах працюють для відновлення енергопостачання та забезпечення екстрених можливостей для підтримки людей", — поінформував лідер.

Крім того, він наголосив, що піл час засідання Ставки окремо було пропрацьовано питання відновлення в Одесі й області: "багато помилок місцевих очільників".

"Також були доповіді по Києву й області, по Дніпровщині. Незмінна увага — Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області. По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані — необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. По кожному напрямку зроблені відповідні доручення", — поінформував президент.

Зеленський про армію та військові питання

Під час сьогоднішнього засідання Ставки також обговорювалися й військові питання. Учасники Ставки визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від БпЛА.

"Військові питання: визначили, як розширити можливості армійської авіації для захисту від дронів. Будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи.

Працюємо з партнерами, щоб забезпечити Україні й більше необхідних типів літаків. Були доповіді по співпраці з компаніями — виробниками дронів-перехоплювачів — потрібні максимальні обсяги виробництва", — поінформував Зеленський.

Водночас він додав, що сьогодні міністр оборони України Денис Шмигаль доповів щодо підготовки нового "Рамштайну" — зустріч уже в середу.

За словами лідера, пріоритети України — це ППО, і є не просто перелік необхідних систем і ракет до них, але й чітке розуміння, з якої країни й на яких умовах може бути швидке постачання.

"Працюємо з партнерами й в рамках програм PURL і SAFE. І якщо PURL уже стала ефективною, то європейську програму Security Action for Europe ще треба наповнити реально актуальним змістом. Зокрема, потрібні такі елементи національної участі європейських країн у SAFE, які будуть стримувати Росію вже зараз.

Саме припиненням цієї війни Росії проти України та надійним гарантуванням нашої безпеки можна зробити безпеку всієї Європи достатньо міцною", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський закликав партнерів ухвалити рішення щодо постачання систем ППО та ракет найближчими тижнями.

Також Зеленський розповів про ситуацію на фронті та зазначив, що ЗСУ стримали нову хвилю атак РФ на Сумщині та Донеччині.