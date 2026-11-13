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Главная Новости дня Энергетика, санкции и переговоры: главное из обращения Зеленского

Энергетика, санкции и переговоры: главное из обращения Зеленского

Ua ru
13 ноября 2026 21:19
Обмен пленными, переговоры и энергетика: обращение Зеленского facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров с международными партнерами и сообщил о новых договоренностях относительно оборонной и энергетической поддержки. Он также рассказал о подготовке масштабного обмена пленными, ограничении скорости работы системы Starshield и проблемах с электроснабжением в городах. Отдельно глава государства сообщил о встрече с мэрами украинских городов, в ходе которой обсудили проблемы в сфере энергетики и безопасности.

Об этом говорится в обращении Владимира Зеленского в пятницу, 13 ноября, сообщает Новини.LIVE.

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Оборонная и энергетическая помощь от Дании

Владимир Зеленский сообщил о результатах переговоров с партнерами и назвал одним из главных достижений оборонный пакет от Дании на 645 миллионов евро. Он отметил, что Украина получит больше боеприпасов для истребителей F-16, которые используются для уничтожения российских реактивных "Шахедов". Также стороны обсудили конкретные решения по поддержке энергетики в ряде украинских городов.

"Переговоры были важными, есть результаты для Украины. Самое главное — это пакет от Дании: 645 миллионов евро — именно оборонный пакет. В частности, будет больше боеприпасов для F-16, которые сбивают российские реактивные "Шахеды". Будет также энергетическая поддержка: мы обсудили конкретные решения для Херсона, для Днепра, для Харькова и Одессы, для Сум, для Киева и других наших городов, которые нужно поддержать", — сообщил президент.

Зеленский поблагодарил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и европейских партнеров за поддержку. Он уточнил, что Дания уже подготовила отдельный пакет энергетической помощи для Херсона. Кроме того, с Великобританией обсудили введение дополнительных санкций против России.

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Переговоры с европейскими лидерами и вступление в ЕС

Глава государства также рассказал о встречах с президентом Франции, премьер-министром Италии, премьер-министрами Великобритании и Польши, а также о беседе с президентом Литвы. Отдельно он поблагодарил председателя Европейского совета Антониу Кошти за поддержку и советы. По словам Зеленского, стороны работают над дальнейшим продвижением Украины к вступлению в Европейский Союз:

"Очень важными были встречи с президентом Франции, с премьер-министром Италии, с премьер-министром Великобритании, с премьер-министром Польши. Мы также беседовали с президентом Литвы. Я хочу поблагодарить председателя Евросовета Антониу Кошти за поддержку, за очень важные, мудрые советы. Мы работаем над тем, чтобы ускорить продвижение Украины к вступлению в Европейский Союз".

Также президент выразил благодарность Ирландии за организацию работы во время встреч, благодаря которой участники смогли эффективно пообщаться:

"Отдельно я хочу поблагодарить Ирландию за организацию нашей работы таким образом, чтобы на всё было время и у всех были возможности эффективно встретиться".

Украина и США договорились о дальнейших шагах к миру

Зеленский сообщил о договоренностях с американскими представителями относительно дальнейших совместных действий. Украина рассчитывает, что они будут способствовать достижению мира и обеспечению гарантированной безопасности:

"Мы договорились с представителями Америки о наших дальнейших шагах, мы очень хотим, чтобы это были наши совместные с Америкой шаги к миру и к гарантированной безопасности. Американская сторона знает, что может быть эффективным в оказании влияния на Россию, в реальной помощи Украине".

Украина рассчитывает на крупнейший обмен пленными

Отдельно глава государства остановился на подготовке обмена пленными. По его словам, Украина рассчитывает, что он станет крупнейшим за все время войны, а количество освобожденных превысит тысячу человек с каждой стороны. Президент подчеркнул, что этот вопрос особенно важен для украинских семей.

Сейчас подготовкой обмена занимаются команды, спецслужбы, разведки и Координационный штаб. Зеленский ожидает в ближайшее время получить доклад о деталях этой работы.

"Мы рассчитываем, что это будет действительно крупный обмен пленными, и мы очень серьезно относимся к формулировке, которую используют американские партнеры, — что это должен быть крупнейший обмен за всё время этой войны. Более 1000 человек с каждой стороны. Это чрезвычайно важно для многих наших украинских семей, и сейчас команды, спецслужбы, разведка — Координационный штаб — все работают над тем, чтобы обмен состоялся. И в ближайшее время я ожидаю доклад о деталях подготовки", — подчеркнул лидер.

Зеленский заявил об ограничении скорости Starshield

Президент сообщил, что заслушал доклады министра обороны и Главнокомандующего Вооруженными силами Украины об ограничении скорости Starshield. По его словам, эти ограничения действуют вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины.

Зеленский ожидает, что Министерство обороны и Министерство иностранных дел обсудят этот вопрос с американской стороной. Он подчеркнул, что временно оккупированные территории являются суверенной территорией Украины, а ограничения скорости затрудняют перехват российских реактивных "Шахедов" и противодействие другим дронам. По мнению президента, это также может создавать для России сигнал о якобы ином отношении США к оккупированным украинским землям.

"Сегодня министр обороны и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины доложили о ситуации со "Старшилдом": ограничения скорости, к сожалению, эти ограничения сохраняются. Вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины.

Я рассчитываю, что Министерство обороны и Министерство иностранных дел обсудят этот вопрос со всеми соответствующими структурами в Америке. Временно оккупированная территория Украины является нашей, нашей суверенной территорией, и ограничения скорости там — это очень, очень плохой сигнал. Это ограничивает нашу способность перехватывать реактивные "Шахеды" и противодействовать другим дронам, а также посылает России сигнал о том, что Америка якобы может относиться иначе к нашей временно оккупированной территории. Рассчитываем на восстановление скорости", — подчеркнул глава государства.

Зеленский раскритиковал ситуацию с электроснабжением в регионах

Глава государства сообщил о жестком разговоре с правительственными чиновниками во время селекторного совещания. Он назвал недопустимой ситуацию в Белой Церкви и Броварах, где люди оставались без света по несколько суток. В то же время, по словам президента, отчеты с мест не соответствовали реальному положению дел.

Также во время совещания была заслушана информация о ситуации в Конотопе и Шостке. Зеленский выразил надежду, что жители этих городов получат необходимую помощь.

Президент подчеркнул, что на ненадлежащую работу коммунальных служб и отдельных компаний в регионах должна последовать быстрая реакция:

"Еще несколько важных моментов. Сегодня состоялся жесткий разговор с членами правительства на селекторном совещании. Совершенно недопустимая ситуация в Белой Церкви и Броварах — когда люди оставались не просто часами, а по несколько суток без света. При этом отчеты с мест содержали иную информацию. Проблемы должны решаться. Проблемы нужно решать, а не скрывать.

Сегодня также поступали отчеты о ситуации в Конотопе, Шостке — мы рассчитываем, что люди там получат необходимую помощь. Мы благодарны и гордимся нашими энергетиками, по-настоящему героическими ремонтными бригадами, конечно же, спасателями нашей ГСЧС Украины, которые часто, очень часто, даже под обстрелами восстанавливают подачу электричества. Но когда где-то в областях коммунальные службы, отдельные компании не справляются со своими обязанностями, на это должна быть реакция, и очень быстрая".

Зеленский обсудил с мэрами городов вопросы энергетики и безопасности

Также президент провел встречу с мэрами украинских городов из центральных, западных, восточных и южных регионов. В беседе приняли участие представители Черкасс, Николаева, Днепра, Харькова, Винницы, Запорожья, Одессы, Луцка, Ровно, Черновцов, Ивано-Франковска и Ужгорода. К обсуждению также присоединился премьер-министр Украины.

По словам Зеленского, участники откровенно обсудили существующие и возможные вызовы и определили, как будут реагировать на них на центральном, областном и местном уровнях. Среди основных тем были энергетика, защита украинского неба и вопросы внутренней безопасности.

Президент подчеркнул, что для достижения реальных результатов для общества и государства власти на всех уровнях должны работать сообща.

"И сегодня я разговаривал с мэрами различных украинских городов — со всех уголков Украины: это и центральные, и западные, и восточные, и южные наши регионы. Это и Черкассы, Николаев, Днепр, Харьков, Винница, это Запорожье, Одесса, Луцк, Ровно, Черновцы, Ивано-Франковск, Ужгород. Вместе мы общались с премьер-министром Украины. Очень хорошая встреча.

Откровенно обсудили все вызовы, которые есть и которые могут быть. Мы определили, как будем реагировать на центральном уровне, на уровне областной и местной власти. Энергетика, защита нашего неба, внутренние вызовы в сфере безопасности. Главное — работать сообща, чтобы были реальные результаты для украинского общества, реальные результаты для нашего государства. Я благодарю каждого, кто именно так и поступает. Спасибо", — подытожил президент.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский требует от американской стороны объяснить причины ограничения скорости Starshield до 161 км/ч, что затрудняет перехват российских реактивных "Шахедов". Министерства обороны и иностранных дел должны провести переговоры с США и SpaceX, чтобы добиться отмены технических ограничений. Также президент поручил усилить ПВО, наладить работу мобильных огневых групп и ускорить восстановление поврежденной инфраструктуры.

Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд мирных переговоров может состояться в ОАЭ или Швейцарии, а окончательное место определят переговорные команды. К встрече также присоединятся представители Европы, а среди приоритетов сторон — деэскалация и прекращение огня. Президент назвал положительными результатами переговоров с США перспективу возвращения более тысячи пленных и договоренность о следующей встрече.

Владимир Зеленский санкции переговоры энергосистема война в Украине энергетика
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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