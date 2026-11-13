Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів із міжнародними партнерами та повідомив про нові домовленості щодо оборонної й енергетичної підтримки. Він також розповів про підготовку масштабного обміну полоненими, обмеження швидкості Starshield та проблеми з електропостачанням у містах. Окремо глава держави повідомив про зустріч із мерами українських міст, під час якої обговорили енергетичні й безпекові виклики.

Про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського у п'ятницю, 13 листопада, інформує Новини.LIVE.

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Оборонна та енергетична допомога від Данії

Володимир Зеленський повідомив про результати переговорів із партнерами та назвав одним із головних здобутків оборонний пакет від Данії на 645 мільйонів євро. Він зазначив, що Україна отримає більше амуніції для винищувачів F-16, які використовують для знищення російських реактивних "Шахедів". Також сторони обговорили конкретні рішення для підтримки енергетики в низці українських міст.

"Важливі були перемовини, є результати для України. Найбільше – це пакет від Данії: 645 мільйонів євро — саме оборонний пакет. Зокрема, буде більше амуніції для F-16, які збивають російські реактивні "шахеди". Буде також енергетична підтримка: ми обговорили конкретні рішення для Херсона, для Дніпра, для Харкова та Одеси, для Сум, для Києва та інших наших міст, які треба підтримати", — повідомив президент.

Зеленський подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та європейським партнерам за підтримку. Він уточнив, що Данія вже підготувала окремий пакет енергетичної допомоги для Херсона. Крім того, з Великою Британією обговорили запровадження додаткових санкцій проти Росії.

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Глава держави також розповів про зустрічі з президентом Франції, прем'єр-міністеркою Італії, прем'єр-міністрами Великої Британії та Польщі, а також розмову з президентом Литви. Окремо він подякував голові Європейської ради Антоніу Кошті за підтримку та поради. За словами Зеленського, сторони працюють над подальшим просуванням України до вступу в Європейський Союз:

"Дуже важливі були зустрічі з Президентом Франції, з Премʼєркою Італії, з Премʼєром Британії, з Премʼєром Польщі. Ми говорили також з Президентом Литви. Я хочу подякувати Президенту Євроради Антоніу Кошті за підтримку, за дуже важливі, мудрі поради. Ми працюємо, щоб було більше руху України до вступу в Європейський Союз".

Також президент висловив подяку Ірландії за організацію роботи під час зустрічей, завдяки якій учасники мали змогу ефективно поспілкуватися:

"Окремо я хочу подякувати Ірландії за організацію нашої роботи так, щоб на все був час та у всіх були можливості ефективно зустрітись".

Україна та США домовилися про подальші кроки до миру

Зеленський повідомив про домовленості з американськими представниками щодо подальших спільних дій. Україна розраховує, що вони сприятимуть досягненню миру та забезпеченню гарантованої безпеки:

"Ми домовилися з представниками Америки про наші подальші кроки, ми дуже хочемо, щоб це були наші спільні з Америкою кроки до миру і до гарантованої безпеки. Американська сторона знає, що може бути ефективним у впливі на Росію, у реальній допомозі Україні".

Україна розраховує на найбільший обмін полоненими

Окремо глава держави зупинився на підготовці обміну полоненими. За його словами, Україна розраховує, що він стане найбільшим за весь час війни, а кількість звільнених перевищить тисячу людей з кожної сторони. Президент наголосив, що це питання особливо важливе для українських родин.

Наразі підготовкою обміну займаються команди, спецслужби, розвідки та Координаційний штаб. Зеленський очікує найближчим часом отримати доповідь про деталі цієї роботи.

"Ми розраховуємо, що буде справді великий обмін полоненими, і ми дуже серйозно сприймаємо формулювання, яке використовують американські партнери, — що це має бути найбільший обмін за весь час цієї війни. Більш ніж 1000 людей з кожної сторони. Це надзвичайно чутливо для багатьох наших українських сімей, і зараз команди, спецслужби, розвідки — Координаційний штаб — всі працюють, щоб обмін був. І найближчим часом очікую я доповідь про деталі підготовки", — наголосив лідер.

Зеленський заявив про обмеження швидкості Starshield

Президент повідомив, що заслухав доповіді міністра оборони та Головнокомандувача Збройних сил України щодо обмеження швидкості Starshield. За його словами, ці обмеження зберігаються вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України.

Зеленський очікує, що Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ обговорять це питання з американською стороною. Він наголосив, що тимчасово окуповані території є суверенною територією України, а обмеження швидкості ускладнюють перехоплення російських реактивних "шахедів" та протидію іншим дронам. На думку президента, це також може створювати для Росії сигнал про нібито інше ставлення США до окупованих українських земель.

"Сьогодні міністр оборони та Головнокомандувач Збройних Сил України доповідали по ситуації зі Старшилдом: обмеження швидкості, на жаль, ці обмеження зберігаються. Вздовж всієї лінії фронту і на тимчасово окупованій території України.

Я очікую, що Міністерство оборони й Міністерство закордонних справ з усіма структурами в Америці проговорять це питання. Тимчасово окупована територія України є нашою, нашою суверенною територією, і обмеження швидкості там — це дуже, дуже поганий сигнал. Це обмежує нашу здатність перехоплювати реактивні "Шахеди" та протидіяти іншим дронам, і також це дає сигнал Росії, що Америка начебто може ставитись інакше до нашої тимчасово окупованої землі. Розраховуємо на відновлення швидкості", — наголосив глава держави.

Зеленський розкритикував ситуацію з електропостачанням у регіонах

Глава держави повідомив про жорстку розмову з урядовцями під час селекторної наради. Він назвав неприпустимою ситуацію в Білій Церкві та Броварах, де люди залишалися без світла по кілька діб. Водночас за словами президента, звіти з місць не відповідали реальному стану справ.

Також під час наради заслухали інформацію про ситуацію в Конотопі та Шостці. Зеленський висловив сподівання, що жителі цих міст отримають необхідну допомогу.

Президент наголосив, що за неналежну роботу комунальних служб та окремих компаній у регіонах має бути швидка реакція:

"Ще кілька важливих речей. Була сьогодні жорстка розмова з урядовцями на селекторі. Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах — коли люди були не просто годинами, а по кілька діб без світла. І при цьому звіти з місць давали іншу інформацію. Проблеми мають вирішуватись. Проблеми треба вирішувати, а не приховувати.

Сьогодні були також звіти по ситуації в Конотопі, Шостці — ми розраховуємо, що люди там отримають необхідну допомогу. Ми вдячні й пишаємось нашими енергетиками, реально героїчними ремонтними бригадами, абсолютно, рятувальниками нашими ДСНС України, які часто, дуже часто, навіть під обстрілами відновлюють постачання електрики. Але коли десь в областях комунальні служби, окремі компанії недопрацьовують, на це має бути реакція і дуже швидка".

Зеленський обговорив із мерами міст енергетику та безпеку

Також президент провів зустріч із мерами українських міст із центральних, західних, східних і південних регіонів. У розмові взяли участь представники Черкас, Миколаєва, Дніпра, Харкова, Вінниці, Запоріжжя, Одеси, Луцька, Рівного, Чернівців, Івано-Франківська та Ужгорода. До обговорення також долучився прем'єр-міністр України.

За словами Зеленського, учасники відверто обговорили наявні та можливі виклики й визначили, як реагуватимуть на них на центральному, обласному та місцевому рівнях. Серед основних тем були енергетика, захист українського неба та внутрішні безпекові питання.

Президент наголосив, що для досягнення реальних результатів для суспільства й держави влада на всіх рівнях має працювати спільно.

"І ще сьогодні я говорив з мерами різних українських міст — з усіх частин України: це і центральні, і західні, і східні, і південні наші регіони. Це і Черкаси, Миколаїв, Дніпро, Харків, Вінниця, це Запоріжжя, Одеса, Луцьк, Рівне, Чернівці, Франківськ, Ужгород. Разом ми спілкувалися з Премʼєр-міністром України. Дуже хороша зустріч.

Відверто обговорили всі виклики, які є і які можуть бути. Ми визначили, як будемо реагувати на центральному рівні, на рівні обласної та місцевої влади. Енергетика, захист нашого неба, виклики безпекові внутрішні. Головне — працювати спільно, щоб були реальні результати для українського суспільства, реальні результати для нашої держави. Я дякую кожному, хто саме так діє. Дякую", — підсумував президент.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський вимагає від американської сторони пояснити причини обмеження швидкості Starshield до 161 км/год, яке ускладнює перехоплення російських реактивних "шахедів". Міністерства оборони та закордонних справ мають провести переговори зі США та SpaceX, щоб домогтися скасування технічних обмежень. Також президент доручив посилити ППО, оновити роботу мобільних вогневих груп і прискорити відновлення пошкодженої інфраструктури.

Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд мирних переговорів може відбутися в ОАЕ або Швейцарії, а остаточне місце визначать переговорні команди. До зустрічі також долучаться представники Європи, а серед пріоритетів сторін — деескалація та припинення вогню. Президент назвав позитивними результатами переговорів зі США перспективу повернення понад тисячі полонених і домовленість про наступну зустріч.