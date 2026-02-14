Зеленский встретился с президентом Азербайджана 14 февраля

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев во время встречи 14 февраля 2026 года. Фото: ОПУ

В субботу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили ситуацию в энергосистеме Украины и последствия атак России.

Во время встречи с президентом Азербайджана украинский лидер поблагодарил за недавний пакет энергетической поддержки, в который среди прочего вошли генераторы и трансформаторы.

Президент Украины проинформировал об общей ситуации в энергосистеме и последствиях российских ударов по объектам инфраструктуры.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и реализацию проектов в энергетической сфере. Азербайджан заинтересован в них и готов углублять сотрудничество. Владимир Зеленский и Ильхам Алиев договорились, что команды проработают все необходимые вопросы.

Особое внимание президенты уделили переговорному процессу для достижения мира.

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда конструктивно поддерживает усилия, которые могут помочь в достижении справедливого мира. Зеленский отметил, что единственная причина, почему война до сих пор продолжается, — нежелание России ее завершать.

Напомним, что также сегодня Владимир Зеленский встретился с сенаторами Конгресса США в Мюнхене.

Кроме того, 14 февраля украинский президент провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте.