Зеленский встретился с президентом Азербайджана 14 февраля

Энергетика и атаки РФ — Зеленский встретился с лидером Азербайджана
В субботу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили ситуацию в энергосистеме Украины и последствия атак России.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский встретился с лидером Азербайджана — детали
Во время встречи с президентом Азербайджана украинский лидер поблагодарил за недавний пакет энергетической поддержки, в который среди прочего вошли генераторы и трансформаторы.
Президент Украины проинформировал об общей ситуации в энергосистеме и последствиях российских ударов по объектам инфраструктуры.
Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и реализацию проектов в энергетической сфере. Азербайджан заинтересован в них и готов углублять сотрудничество. Владимир Зеленский и Ильхам Алиев договорились, что команды проработают все необходимые вопросы.
Особое внимание президенты уделили переговорному процессу для достижения мира.
Глава государства подчеркнул, что Украина всегда конструктивно поддерживает усилия, которые могут помочь в достижении справедливого мира. Зеленский отметил, что единственная причина, почему война до сих пор продолжается, — нежелание России ее завершать.
Напомним, что также сегодня Владимир Зеленский встретился с сенаторами Конгресса США в Мюнхене.
Кроме того, 14 февраля украинский президент провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте.
