Главная Новости дня Энергетика и атаки РФ — Зеленский встретился с лидером Азербайджана

Энергетика и атаки РФ — Зеленский встретился с лидером Азербайджана

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 17:01
Зеленский встретился с президентом Азербайджана 14 февраля
Владимир Зеленский и Ильхам Алиев во время встречи 14 февраля 2026 года. Фото: ОПУ

В субботу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили ситуацию в энергосистеме Украины и последствия атак России.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский встретился с лидером Азербайджана — детали

Во время встречи с президентом Азербайджана украинский лидер поблагодарил за недавний пакет энергетической поддержки, в который среди прочего вошли генераторы и трансформаторы.

Президент Украины проинформировал об общей ситуации в энергосистеме и последствиях российских ударов по объектам инфраструктуры.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и реализацию проектов в энергетической сфере. Азербайджан заинтересован в них и готов углублять сотрудничество. Владимир Зеленский и Ильхам Алиев договорились, что команды проработают все необходимые вопросы.

Особое внимание президенты уделили переговорному процессу для достижения мира.

Глава государства подчеркнул, что Украина всегда конструктивно поддерживает усилия, которые могут помочь в достижении справедливого мира. Зеленский отметил, что единственная причина, почему война до сих пор продолжается, — нежелание России ее завершать.

Напомним, что также сегодня Владимир Зеленский встретился с сенаторами Конгресса США в Мюнхене.

Кроме того, 14 февраля украинский президент провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте.

Владимир Зеленский Азербайджан обстрелы война в Украине энергетика Россия Мюнхенская конференция безопасности 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
