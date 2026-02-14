Зеленський зустрівся із президентом Азербайджану 14 лютого

Володимир Зеленський та Ільхам Алієв під час зустрічі 14 лютого 2026 року. Фото: ОПУ

У суботу, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Лідери обговорили ситуацію в енергосистемі України та наслідки атак Росії.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський зустрівся із лідером Азербайджану — деталі

Під час зустрічі із президентом Азербайджану український лідер подякував за нещодавній пакет енергетичної підтримки, до якого серед іншого увійшли генератори та трансформатори.

Президент України поінформував про загальну ситуацію в енергосистемі й наслідки російських ударів по об’єктах інфраструктури.

Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин та реалізацію проєктів у енергетичній сфері. Азербайджан зацікавлений у них і готовий поглиблювати співпрацю. Володимир Зеленський та Ільхам Алієв домовилися, що команди опрацюють усі необхідні питання.

Окрему увагу президенти приділили переговорному процесу для досягнення миру.

Глава держави наголосив, що Україна завжди конструктивно підтримує зусилля, які можуть допомогти в досягненні справедливого миру. Зеленський зауважив, що єдина причина, чому війна досі триває, — небажання Росії її завершувати.

Нагадаємо, що також сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами Конгресу США у Мюнхені.

Крім того, 14 лютого український президент провів зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте.