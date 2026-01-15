Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Энергетическая поддержка — Италия направила Украине пакет помощи

Энергетическая поддержка — Италия направила Украине пакет помощи

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 23:55
Италия направила Украине помощь из-за чрезвычайной ситуации в энергетике
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони. Фото: Reuters

Энергетика Украины находится в сложном положении. Италия уже направила пакет помощи, чтобы улучшить ситуацию. Ожидается и поддержка от других партнеров.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Facebook в четверг, 15 января.

Реклама
Читайте также:

Какую помощь Италия прислала Украине

По словам Сибиги, сейчас поддерживается постоянный контакт с Европейским энергетическим сообществом по наполнению Фонда поддержки энергетики Украины. Также ведется коммуникация по закупке оборудования за счет фонда.

Италия уже начала доставлять помощь. В частности, Украина получила промышленные бойлеры высокой мощности (от 550 до 3000 кВт). Общая сумма оборудования — 1,85 млн евро.

"Они больше всего помогут пострадавшим общинам", — пояснил Сибига.

Італія надіслала Україні пакет допомоги
Сообщение Сибиги. Фото: скриншот

Он добавил, что Украина привлекает все международные механизмы, чтобы урегулировать ситуацию. Все дипломатические учреждения за рубежом получили поручение максимально активизировать поддержку доноров.

Напомним, мы рассказывали о том, что Украина стала инициатором Энергетического Рамштейна. Ожидается, что союзники усилят помощь.

Также ранее генеральный директор Yasno Сергей Коваленко оценил состояние энергосистемы в Киеве. По его словам, аварийные бригады работают круглосуточно.

Италия помощь энергетика чрезвычайная ситуация поддержка
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации