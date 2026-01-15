Италия направила Украине помощь из-за чрезвычайной ситуации в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони. Фото: Reuters

Энергетика Украины находится в сложном положении. Италия уже направила пакет помощи, чтобы улучшить ситуацию. Ожидается и поддержка от других партнеров.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Facebook в четверг, 15 января.

Какую помощь Италия прислала Украине

По словам Сибиги, сейчас поддерживается постоянный контакт с Европейским энергетическим сообществом по наполнению Фонда поддержки энергетики Украины. Также ведется коммуникация по закупке оборудования за счет фонда.

Италия уже начала доставлять помощь. В частности, Украина получила промышленные бойлеры высокой мощности (от 550 до 3000 кВт). Общая сумма оборудования — 1,85 млн евро.

"Они больше всего помогут пострадавшим общинам", — пояснил Сибига.

Он добавил, что Украина привлекает все международные механизмы, чтобы урегулировать ситуацию. Все дипломатические учреждения за рубежом получили поручение максимально активизировать поддержку доноров.

Напомним, мы рассказывали о том, что Украина стала инициатором Энергетического Рамштейна. Ожидается, что союзники усилят помощь.

Также ранее генеральный директор Yasno Сергей Коваленко оценил состояние энергосистемы в Киеве. По его словам, аварийные бригады работают круглосуточно.