Італія надіслала Україні допомогу через надзвичайну ситуацію в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський та голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні. Фото: Reuters

Енергетика України перебуває у складному становищі. Італія вже надіслала пакет допомоги, аби покращити ситуацію. Очікується й підтримка від інших партнерів.

Про це повідомив міністр зовнішніх справ України Андрій Сибіга у Facebook у четвер, 15 січня.

Яку допомогу Італія надіслала Україні

За словами Сибіги, наразі підтримується постійний контакт з Європейським енергетичним співтовариством з наповнення Фонду підтримки енергетики України. Також ведеться комунікація стосовно закупівлі обладнання за рахунок фонду.

Італія вже почала доставляти допомогу. Зокрема, Україна отримала промислові бойлери високої потужності (від 550 до 3000 кВт). Загальна сума обладнання — 1,85 млн євро.

"Вони найбільше допоможуть постраждалим громадам", — пояснив Сибіга.

Повідомлення Сибіги. Фото: скриншот

Він додав, що Україна залучає усі міжнародні механізми, аби врегулювати ситуацію. Усі дипломатичні установи за кордоном отримали доручення максимально активізувати підтримку донорів.

