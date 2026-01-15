Відео
Головна Новини дня Енергетична підтримка — Італія надіслала Україні пакет допомоги

Енергетична підтримка — Італія надіслала Україні пакет допомоги

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 23:55
Італія надіслала Україні допомогу через надзвичайну ситуацію в енергетиці
Президент України Володимир Зеленський та голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні. Фото: Reuters

Енергетика України перебуває у складному становищі. Італія вже надіслала пакет допомоги, аби покращити ситуацію. Очікується й підтримка від інших партнерів.

Про це повідомив міністр зовнішніх справ України Андрій Сибіга у Facebook у четвер, 15 січня.

Читайте також:

Яку допомогу Італія надіслала Україні

За словами Сибіги, наразі підтримується постійний контакт з Європейським енергетичним співтовариством з наповнення Фонду підтримки енергетики України. Також ведеться комунікація стосовно закупівлі обладнання за рахунок фонду.

Італія вже почала доставляти допомогу. Зокрема, Україна отримала промислові бойлери високої потужності (від 550 до 3000 кВт). Загальна сума обладнання — 1,85 млн євро.

"Вони найбільше допоможуть постраждалим громадам", — пояснив Сибіга.

Італія надіслала Україні пакет допомоги
Повідомлення Сибіги. Фото: скриншот

Він додав, що Україна залучає усі міжнародні механізми, аби врегулювати ситуацію. Усі дипломатичні установи за кордоном отримали доручення максимально активізувати підтримку донорів.

Нагадаємо, ми розповідали про те, що Україна стала ініціатором Енергетичного Рамштайну. Очікується, що союзники посилять допомогу.

Також раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко оцінив стан енергосистеми у Києві. За його словами, аварійні бригади працюють цілодобово.

Італія допомога енергетика надзвичайна ситуація підтримка
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
