Энди Бернем. Фото: Reuters

Правящая Лейбористская партия Великобритании объявила Энди Бернема своим новым лидером. Он должен официально вступить в должность премьер-министра страны 20 июля после завершения процедуры передачи полномочий от Кира Стармера.

Об этом сообщает The Guardian, передает Новини.LIVE.

Энди Бернем стал новым лидером лейбористов

Бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем получил широкую поддержку депутатов парламента, профсоюзов и партийных ячеек, что сделало его единственным кандидатом на замену Киру Стармеру.

В своей первой речи на посту лидера Бернем заявил, что Великобритания нуждается в "новой политике", а Лейбористская партия должна объединиться, чтобы противостоять новым правым силам в стране.

Он подчеркнул, что партия должна работать как единая команда и использовать полученную власть для помощи людям и регионам, которые, по его словам, долго ждали перемен.

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"Это последний шанс Лейбористской партии на перемены", — заявил Бернем, призвав однопартийцев действовать сообща.

Ожидается, что после визита Кира Стармера в Букингемский дворец начнётся официальный процесс передачи власти. После этого Бернем должен выступить с речью у Даунинг-стрит и сформировать собственное правительство.

Новый лидер Лейбористской партии заявил, что стремится установить четкий политический курс, но в то же время готов сотрудничать с другими политическими силами Великобритании.

Новини.LIVE писали, что Энди Бернем известен не только как британский политик, но и благодаря активной поддержке Украины и ряду важных гуманитарных инициатив. Его солидарность с Украиной берет начало с первых дней полномасштабного вторжения России.

Новини.LIVE сообщали, что бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что новый глава правительства продолжит политику поддержки Украины. По его словам, Лондон должен и впредь помогать Киеву и усиливать давление на Россию.