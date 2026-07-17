Енді Бернем. Фото: Reuters

Правляча Лейбористська партія Великої Британії оголосила Енді Бернема своїм новим лідером. Він має офіційно вступити на посаду прем’єр-міністра країни 20 липня після завершення процедури передачі повноважень від Кіра Стармера.

Про це повідомляє The Guardian, передає Новини.LIVE.

Енді Бернем став новим лідером Лейбористів

Колишній мер Великого Манчестера Енді Бернем отримав широку підтримку депутатів парламенту, профспілок і партійних осередків, що зробило його єдиним кандидатом на заміну Кіру Стармеру.

У своїй першій промові на посаді лідера Бернем заявив, що Велика Британія потребує "нової політики", а Лейбористська партія має об’єднатися, щоб протистояти новим правим силам у країні.

Він наголосив, що партія повинна працювати як єдина команда та використати отриману владу для допомоги людям і регіонам, які, за його словами, довго чекали змін.

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"Це останній шанс Лейбористської партії на зміни", — заявив Бернем, закликавши однопартійців діяти спільно.

Очікується, що після візиту Кіра Стармера до Букінгемського палацу розпочнеться офіційний процес передачі влади. Після цього Бернем має виступити із промовою біля Даунінг-стріт і сформувати власний уряд.

Новий лідер Лейбористської партії заявив, що прагне встановити чіткий політичний курс, але водночас готовий співпрацювати з іншими політичними силами Великої Британії.

Новини.LIVE писали, що Енді Бернем відомий не лише як британський політик, а й завдяки активній підтримці України та низці важливих гуманітарних ініціатив. Його солідарність з Україною бере початок із перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Новини.LIVE інформували, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що новий глава уряду продовжить політику підтримки України. За його словами, Лондон має й надалі допомагати Києву та посилювати тиск на Росію.