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Главная Новости дня Елену Толкачеву из "Ангелов Тройки" наградили орденом княгини Ольги

Елену Толкачеву из "Ангелов Тройки" наградили орденом княгини Ольги

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 13:55
Елена Толкачева была награждена орденом княгини Ольги
Руководительница патронатной службы "Ангелы Троицы" Елена Толкачева. Фото: armyinform

Руководительницу патронатной службы "Ангелы Троицы" Елену Толкачеву наградили орденом княгини Ольги III степени. Соответствующий указ подписал президент Украины.

Об этом сообщил Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.

Государственная награда для руководительницы патронатной службы

Елена Толкачева, известная под позывным "Гайка"12 лет назад основала "Ангелов Троицы" — одну из первых патронатных служб в украинской армии. Она стала основой для развития системы сопровождения военнослужащих в Силах обороны Украины.

Олену Толкачову з "Янголів Трійки" нагородили орденом княгині Ольги - фото 1
Елена Толкачева. Фото: Третий армейский корпус/Facebook

С начала полномасштабного вторжения под её руководством служба оказала помощь и поддержку более чем 13 тысячам военных.

В настоящее время "Ангелы Тройки" продолжают развивать систему поддержки бойцов в подразделениях Третьего армейского корпуса и за его пределами.

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Новини.LIVE сообщали, что новоназначенный министр обороны Латвии Райвис Мелнис передал Третьему армейскому корпусу Вооруженных сил Украины 14 бронированных машин CVRT. Передача техники состоялась во время его первого официального визита в Украину в этой должности.

Новини.LIVE также писали, что российские войска пытаются повысить эффективность применения беспилотников, переходя на новые частотные диапазоны, чтобы обойти украинские средства обнаружения. В то же время Силы обороны, в частности подразделения Третьего армейского корпуса, оперативно реагируют на эти изменения и совершенствуют собственные системы противодействия.

награда указ Третья штурмова бригада
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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