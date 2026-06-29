Елена Толкачева была награждена орденом княгини Ольги

Руководительница патронатной службы "Ангелы Троицы" Елена Толкачева. Фото: armyinform

Руководительницу патронатной службы "Ангелы Троицы" Елену Толкачеву наградили орденом княгини Ольги III степени. Соответствующий указ подписал президент Украины.

Об этом сообщил Третий армейский корпус, передает Новини.LIVE.

Государственная награда для руководительницы патронатной службы

Елена Толкачева, известная под позывным "Гайка", 12 лет назад основала "Ангелов Троицы" — одну из первых патронатных служб в украинской армии. Она стала основой для развития системы сопровождения военнослужащих в Силах обороны Украины.

Елена Толкачева. Фото: Третий армейский корпус/Facebook

С начала полномасштабного вторжения под её руководством служба оказала помощь и поддержку более чем 13 тысячам военных.

В настоящее время "Ангелы Тройки" продолжают развивать систему поддержки бойцов в подразделениях Третьего армейского корпуса и за его пределами.

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