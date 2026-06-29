Олена Толкачова отримала орден княгині Ольги

Керівниця патронатної служби "Янголи Трійки" Олена Толкачова. Фото: armyinform

Керівницю патронатної служби "Янголи Трійки" Олену Толкачову відзначили орденом княгині Ольги III ступеня. Відповідний указ підписав президент України.

Про це повідомив Третій армійський корпус, передає Новини.LIVE.

Державна нагорода для керівниці патронатної служби

Олена Толкачова, відома за позивним "Гайка", 12 років тому заснувала "Янголів Трійки" — одну з перших патронатних служб в українському війську. Вона стала основою для розвитку системи супроводу військовослужбовців у Силах оборони України.

Олена Толкачова. Фото: Третій армійський корпус/Facebook

З початку повномасштабного вторгнення під її керівництвом служба надала допомогу та супровід понад 13 тисячам військових.

Наразі "Янголи Трійки" продовжують розвивати систему підтримки бійців у підрозділах Третього армійського корпусу та за його межами.

Читайте також:

Новини.LIVE інформували, що новопризначений міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс передав Третьому армійському корпусу Збройних сил України 14 броньованих машин CVRT. Передача техніки відбулася під час його першого офіційного візиту до України на цій посаді.

Новини.LIVE також писали, що російські війська намагаються підвищити ефективність застосування безпілотників, переходячи на нові частотні діапазони, щоб обійти українські засоби виявлення. Водночас Сили оборони, зокрема підрозділи Третього армійського корпусу, оперативно реагують на ці зміни та вдосконалюють власні системи протидії.