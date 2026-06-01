Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Элемент психологического давления: Юсов о переносе атак РФ

Элемент психологического давления: Юсов о переносе атак РФ

Ua ru
Дата публикации 1 июня 2026 23:16
Элемент психологического давления: Юсов о переносе атак РФ
Представитель по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: АрмияInform

Россия использует не только ракетные и дроновые атаки, но и психологическое давление на украинское общество. Изменение времени или перенос ударов может быть частью такой тактики, направленной на истощение людей, которые уже более четырех лет живут в условиях войны. В то же время украинские силы безопасности и обороны продолжают готовиться к любым возможным угрозам.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в понедельник, 1 июня.

Юсов о переносе Россией обстрелов Украины

По словам Андрея Юсова, Россия пытается использовать усталость украинского общества и влиять на настроения граждан из-за постоянной угрозы атак.

Одним из элементов такого влияния могут быть изменения в характере или времени нанесения ударов, которые создают дополнительное напряжение среди населения.

В то же время представитель ГУР МОУ отметил, что украинские спецслужбы и военные постоянно работают над выявлением угроз и подготовкой к возможным атакам. Разведка регулярно предоставляет необходимую информацию военно-политическому руководству государства для принятия решений и реагирования на действия противника.

Читайте также:

"Что касается обстрелов, так, безусловно, люди готовились к обстрелам и правильно делали. У нас учебных тревог нет. И, безусловно, это также элемент давления и психологического воздействия. Демонстрировать готовность к обстрелам, потом оттягивать, переносить. Понятно, что это тактика врага", — отметил Юсов.

Отдельно он обратился к гражданам с призывом не пренебрегать правилами безопасности и серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги:

"Гражданское население должно ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги и быть готовым реагировать на них".

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что ракеты типа "Орешник" и "Кедр" являются прежде всего инструментом политического запугивания. По его словам, основную угрозу для Украины представляют большие запасы крылатых ракет, комплексы С-400, "Искандеры" и ударные дроны РФ.

Новини.LIVE также писали, что 29 мая Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка фиксирует подготовку Россией нового массированного ракетно-дронового удара. Он призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о безопасности. Президент также подчеркнул, что украинская ПВО работает в круглосуточном режиме для защиты неба.

обстрелы Россия Андрей Юсов
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации