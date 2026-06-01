Элемент психологического давления: Юсов о переносе атак РФ

Представитель по вопросам стратегической коммуникации Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: АрмияInform

Россия использует не только ракетные и дроновые атаки, но и психологическое давление на украинское общество. Изменение времени или перенос ударов может быть частью такой тактики, направленной на истощение людей, которые уже более четырех лет живут в условиях войны. В то же время украинские силы безопасности и обороны продолжают готовиться к любым возможным угрозам.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в понедельник, 1 июня.

Юсов о переносе Россией обстрелов Украины

По словам Андрея Юсова, Россия пытается использовать усталость украинского общества и влиять на настроения граждан из-за постоянной угрозы атак.

Одним из элементов такого влияния могут быть изменения в характере или времени нанесения ударов, которые создают дополнительное напряжение среди населения.

В то же время представитель ГУР МОУ отметил, что украинские спецслужбы и военные постоянно работают над выявлением угроз и подготовкой к возможным атакам. Разведка регулярно предоставляет необходимую информацию военно-политическому руководству государства для принятия решений и реагирования на действия противника.

"Что касается обстрелов, так, безусловно, люди готовились к обстрелам и правильно делали. У нас учебных тревог нет. И, безусловно, это также элемент давления и психологического воздействия. Демонстрировать готовность к обстрелам, потом оттягивать, переносить. Понятно, что это тактика врага", — отметил Юсов.

Отдельно он обратился к гражданам с призывом не пренебрегать правилами безопасности и серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги:

"Гражданское население должно ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги и быть готовым реагировать на них".

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что ракеты типа "Орешник" и "Кедр" являются прежде всего инструментом политического запугивания. По его словам, основную угрозу для Украины представляют большие запасы крылатых ракет, комплексы С-400, "Искандеры" и ударные дроны РФ.

Новини.LIVE также писали, что 29 мая Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка фиксирует подготовку Россией нового массированного ракетно-дронового удара. Он призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о безопасности. Президент также подчеркнул, что украинская ПВО работает в круглосуточном режиме для защиты неба.