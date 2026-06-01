Головна Новини дня Елемент психологічного тиску: Юсов про перенесення атак РФ

Дата публікації: 1 червня 2026 23:16
Представник з питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Фото: АрміяInform

Росія використовує не лише ракетні та дронові атаки, а й психологічний тиск на українське суспільство. Зміна часу або перенесення ударів може бути частиною такої тактики, спрямованої на виснаження людей, які вже понад чотири роки живуть в умовах війни. Водночас українські сили безпеки та оборони продовжують готуватися до будь-яких можливих загроз.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова у понеділок, 1 червня.

Юсов про перенесення Росією обстрілів України

За словами Андрія Юсова, Росія намагається використати втому українського суспільства та впливати на настрої громадян через постійну загрозу атак.

Одним з елементів такого впливу можуть бути зміни у характері або часі завдання ударів, які створюють додаткову напругу серед населення.

Водночас представник ГУР МОУ наголосив, що українські спецслужби та військові постійно працюють над виявленням загроз і підготовкою до можливих атак. Розвідка регулярно надає необхідну інформацію військово-політичному керівництву держави для ухвалення рішень та реагування на дії противника.

"Що стосується обстрілів, так, безумовно, люди готувались до обстрілів і правильно робили. У нас навчальних тривог немає.І, безумовно, це також елемент тиску і психологічного впливу. Демонструвати готовність до обстрілів, потім відтягувати, переносити. Зрозуміло, що це тактика ворога", — зауважив Юсов.

Окремо він звернувся до громадян із закликом не нехтувати правилами безпеки та серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги:

"Цивільне населення має відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги і бути готовими реагувати на них".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що ракети типу "Орєшнік" і "Кедр" є насамперед інструментом політичного залякування. За його словами, основну загрозу для України становлять великі запаси крилатих ракет, комплекси С-400, "Іскандери" та ударні дрони РФ.

Новини.LIVE також писали, що 29 травня Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка фіксує підготовку Росією нового масованого ракетно-дронового удару. Він закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про безпеку. Президент також наголосив, що українська ППО працює у цілодобовому режимі для захисту неба.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
