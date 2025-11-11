Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Экс-заместитель министра соцполитики Украины получил подозрение

Экс-заместитель министра соцполитики Украины получил подозрение

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 16:06
обновлено: 16:49
Экс-заместителю министра соцполитики СБУ и Нацполиция объявили о подозрении
Сотрудник СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией объявили подозрение бывшему заместителю министра социальной политики, который сейчас занимает должность советника действующего министра. Его подозревают в служебной халатности, которая нанесла государству ущерб на более чем 23 миллиона гривен.

Об этом сообщили в СБУ во вторник, 11 ноября.

Реклама
Читайте также:

Экс-заместителя министра подозревают в растрате

В материалах следствия не указывается имя фигуранта дела, однако детали дела свидетельствуют, что речь идет о Николае Шамбире.

Как выяснили правоохранители, в 2017 году чиновник заключил договор с консорциумом по разработке и совершенствованию программного обеспечения для системы централизованного учета социальных выплат. Впрочем, он не обеспечил надлежащего контроля за выполнением работ — срок действия договора истек, а запланированные задачи остались невыполненными.

СБУ объявили о подозрении экс-заместителю министра соцполитики
Экс-заместитель министра соцполитики Украины. Фото: Нацполиция

Кроме того, проект и заключение договора впоследствии были признаны нецелесообразными, в результате чего государственные средства потратили впустую. Следствие также установило, что при определении победителей торгов были допущены нарушения — среди исполнителей обнаружили иностранную компанию, участие которой противоречило тендерным правилам.

Судебно-экономические экспертизы подтвердили, что из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностным лицом государству нанесен более 23 миллионов гривен убытков. Бывшему заместителю министра сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к неправомерному использованию бюджетных средств.

Напомним, ранее НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Тимуру Миндичу, которого детективы считают организатором масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики.

А также стало известно, сколько министров стали фигурантами скандального дела о коррупционной схеме в энергетике.

СБУ коррупция Минсоцполитики подозрение Нацполиция
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации