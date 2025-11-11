Экс-заместителю министра соцполитики СБУ и Нацполиция объявили о подозрении

Экс-заместитель министра соцполитики Украины получил подозрение
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией объявили подозрение бывшему заместителю министра социальной политики, который сейчас занимает должность советника действующего министра. Его подозревают в служебной халатности, которая нанесла государству ущерб на более чем 23 миллиона гривен.
Об этом сообщили в СБУ во вторник, 11 ноября.
Экс-заместителя министра подозревают в растрате
В материалах следствия не указывается имя фигуранта дела, однако детали дела свидетельствуют, что речь идет о Николае Шамбире.
Как выяснили правоохранители, в 2017 году чиновник заключил договор с консорциумом по разработке и совершенствованию программного обеспечения для системы централизованного учета социальных выплат. Впрочем, он не обеспечил надлежащего контроля за выполнением работ — срок действия договора истек, а запланированные задачи остались невыполненными.
Кроме того, проект и заключение договора впоследствии были признаны нецелесообразными, в результате чего государственные средства потратили впустую. Следствие также установило, что при определении победителей торгов были допущены нарушения — среди исполнителей обнаружили иностранную компанию, участие которой противоречило тендерным правилам.
Судебно-экономические экспертизы подтвердили, что из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностным лицом государству нанесен более 23 миллионов гривен убытков. Бывшему заместителю министра сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к неправомерному использованию бюджетных средств.
